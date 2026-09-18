Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında yeni görevlendirme: Beyhan Gürbüz, Başkan Vekili oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı, 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı. Bununla birlikte merkez teşkilatındaki yeni görevlendirmeler de belli oldu.

SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK DAİRE BAŞKANLIĞINDA YENİ İSİM

Yeni Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili Beyhan Gürbüz oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerle ilgili sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Yeni görevlerine atanan kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."