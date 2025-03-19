Sosyal medya çöktü mü, Twitter (X), WhatsApp, Instagram, YouTube çöktü mü? Hepsinde erişim sorunu yaşanıyor! Peki neden açılmıyorlar?

Instagram çöktü mü, YouTube çöktü mü, WhatsApp neden açılmıyor, sosyal medya çöktü mü? Birçok sosyal medya kullanıcısı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşadığını bildiriyor. Kullanıcılar, 19 Mart Çarşamba Twitter (X) çöktü mü, Instagram çöktü mü, YouTube çöktü mü, TikTok çöktü mü, sosyal medya çöktü mü merak ediyor ve araştırıyor. İşte 19 Mart Çarşamba günü için Instagram, Twitter, Youtube, sosyal medya platformları için son dakika arıza raporları.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcı, instagram'a ne oldu son dakika olarak araştırmasını yapıyor. Instagram son dakika bilgisine göre birçok kullanıcı bu sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşıyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Instagram'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube neden açılmıyor son dakika araştırması yapanlar da YouTube'a ne olduğunu merak ediyor. Yine kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları YouTube'da da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda da kullanıcılar erişimde sorun yaşıyor. Yine kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter (x)'de problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapmak isterken “Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaşıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Yine çok sayıda kişinin mesajlaşmak için kullandığı WhatsApp ile ilgili de raporlar geliyor. Çoğu WhatsApp kullanıcısı, mesaj veya medya göndermekte sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Yine kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları WhatsApp'ta olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

SOSYAL MEDYA SORUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VAR MI?

Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununun nedenini merak ederken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmış değil.