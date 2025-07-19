Sosyal medya hesabından duyurdu! Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 2 vekil Davutoğlu ile görüşüp görevi bırakacak

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gelecek Partisi'nde yaşanacak olası iki istifanın haberini verdi.Selim Temurci
Saymaz, Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in bugün partilerinden istifa edeceğini iddia etti.
İsa Mesih Şahin
Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya paylaşımda yeni gelişme şu ifadelerle aktardı;
"Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün partilerinden istifa ediyor.
Temurci ve Şahin, bu akşam Davutoğlu ile görüştükten sonra yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklayacaklar. İki milletvekili şimdilik herhangi bir partiye geçmeyecek."
Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün partilerinden istifa ediyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 19, 2025
Temurci ve Şahin, bu akşam Davutoğlu ile görüştükten sonra yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklayacaklar.
İki milletvekili şimdilik herhangi bir partiye geçmeyecek.