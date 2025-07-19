Sosyal medya hesabından duyurdu! Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 2 vekil Davutoğlu ile görüşüp görevi bırakacak

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gelecek Partisi'nde yaşanacak olası iki istifanın haberini verdi.

Saymaz, Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in bugün partilerinden istifa edeceğini iddia etti.

İsa Mesih Şahin

"İKİ MİLLETVEKİLİ ŞİMDİLİK HERHANGİ BİR PARTİYE GEÇMEYECEK"

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya paylaşımda yeni gelişme şu ifadelerle aktardı;

"Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün partilerinden istifa ediyor.

Temurci ve Şahin, bu akşam Davutoğlu ile görüştükten sonra yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklayacaklar. İki milletvekili şimdilik herhangi bir partiye geçmeyecek."