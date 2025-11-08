HABER

Sosyal medyada başlayan tartışma ölümle bitti! Katiline konum atmış

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ‘kız meselesi' yüzünden çıkan ve 1 kişinin vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Öte yandan, Osman T. bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
