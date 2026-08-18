Sosyal medyada gördüler, hastane bahçesinde buldular! 15 gün sonra öldü

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Beşşar Al Tawıl’a motosiklet çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken yaralı genç hastaneye götürüldü. İki gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, Tawıl’ı sosyal medyada yayılan bir videoda gördü. Hastane bahçesinde baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı başka bir hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, YAKINLARI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

Esenyurt Köyiçi’nde 1 Ağustos pazar günü saat 12.00 sıralarında yolun karşısına çalışan Suriye uyruklu Beşşar Al Tawıl, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Beşşar Al Tawıl, ilk müdahalenin ardından ambulansla Esenyurt’ta hastaneye kaldırıldı. Tawıl’dan haber alamayan yakınları, onu iki gün sonra sosyal medyada paylaşılan videoda, hastane bahçesinde baygın yatarken gördü.

BİLİNCİ YERİNDE OLMADIĞI İÇİN HASTANEYE KALDIRDILAR

Hastaneye giden yakınları, kendi imkanlarıyla Beşşar Al Tawıl’ı eve götürdü. Bilinci yerinde olmadığı öne sürülen Tawıl’ın yakınları, 112’yi arayarak ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, Beşşar Al Tawıl’ı İstinye’deki bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Beşşar Al Tawıl, 15 gün sonra, 16 Ağustos günü hayatını kaybetti. Al Tawıl'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Suriye’ye götürüldü.

‘TEDAVİSİNİ YAPTIK" DEDİLER'

Beşşar Al Tawıl’in kuzeni Abdulhamit Hac Huseyin, "2 gün sonra kuzenime ulaştım. Hastanenin önünde bayılmıştı yatıyordu. Ben hastaneye sordum, bana 'Biz onun tedavisini yaptık' dediler. Sonra aldım eve götürdüm” dedi.

Çağırılan ambulansla kuzenini hastaneye kaldırdıklarını belirten Hüseyin, “Öğrendim ki kuzenimin kafasında bir sıkıntı, basınç varmış. Görüntüleri izlediğimizde kuzenime vuran kişi çok hızlı geçiyordu. Sonra duyduk ki vuran kişi hiç ceza almadan askere gitmiş. Kuzenim hastanenin önünde yatıyordu. Eğer daha önce müdahale edilseydi belki şimdi hayatta olacaktı" dedi.

"2 GÜN HASTANENİN ÖNÜNDE YATMIŞ"

Beşşar Al Tawıl’in diğer kuzeni Ahmet Hac Hüseyin ise "Kuzenim 22 yaşındaydı. Tek başına, bekar evinde kalıyordu. Tekstilde çalışıyordu, bütün ailesi Suriye'de. Ben de aynı şekilde, sosyal medyadan öğrendim. Biz hastaneye gidip aldık çocuğu. Onu gördüğümüzde konuşmuyordu, gözleri de kapalı, baygındı. Ayakta da duramıyordu. Hastaneye girdik, sorduk doktorlara. 'Tedavilerini yaptık' dediler. Herhangi bir tedavi olmamış çocuk, baygın bir haldeydi. Kuzenime çarpan kişi 80 kilometreyle nasıl bu hızla nasıl gidebilir ki. Biz diğer hastaneye götürdüğümüzde doktorlar kuzenimin beyin kanaması geçirdiğini ve kafatasında bir de basınç olduğunu söyledi. Başka bir hastaneye kendimiz götürdük. Orada 2 hafta kaldı. Sonra bize 'Vefat etti'' diye haber geldi. 2 gün hastanenin önünde yatmış. Herhangi bir şey söylemediler bize. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

YERDE YATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Beşşar Al Tawıl’ın hastane önünde yattığı görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde yerde yatan Al Tawıl'ın başında bekleyen kadının "Yazık günah değil mi. Yaralarına bakın. Su döktüm” dediği yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanede ihmal olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır