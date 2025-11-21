Sosyal medyada infiale yol açtı! Cani katil Semih Çelik'i övdüler: İkbal Uzuner'in mezarında iğrenç hareketler

Türkiye geçtiğimiz aylarda yaşanan ve son zamanların en tüyler ürpertici olaylarından birine tanık olmuştu. Semih Çelik adındaki cani, 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yaklaşık yarım saat arayla öldürdükten sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'in bedenini paramparça etmişti. Çelik daha sonra ise genç kızın başını anne Uzuner'in önüne atarak vahşette sınır tanımamıştı. Akabinde surlardan atlayarak intihar eden Çelik ölse de iğrenç hatırasını topluma övgüyle lanse etmeye çalışanlar adeta pes dedirtiyor.

İNFİALE YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER

Yaşanan bu vahşet silsilesiyle alakalı sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü.

İKBAL UZUNER'İN MEZARINA SAYGISIZLIK

Görüntülerde kendini bilmez bir grubun Edirnekapı'daki surlara giderek katil Semih Çelik'e övgü dolu ifadeler videolar çektiği ortaya çıktı. Çelik'in videolarında kullandığı şarkıyı da paylaşımlarına yerleştiren grubun İkbal Uzuner'in de mezarına iğrenç bir saldırı düzenlediği öğrenildi.

Uzuner'in mezarı başında uygunsuz davranışlar sergileyenler hakkında henüz bir işlem yapılmadığı bildirilirken şahısların sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

SEMİH ÇELİK'İN FOTOĞRAFINI PROFİL FOTOĞRAFI YAPMIŞLAR

Grupta paylaşım yapanlardan bir kadının Semih Çelik'in fotoğrafını profil fotoğrafı yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.