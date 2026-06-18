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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmuştu! Trabzon'da yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı

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Trabzon’da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı sırasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşması sırasında salonda yaşanan gerginlik farklı yorumlara neden olurken, görüntülerin tamamı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya hesapları ve haber platformları, olayı “vatandaş eleştiri yaptığı için salondan çıkarıldı” şeklinde aktarırken, toplantının tamamını izleyenler ise farklı bir tabloya dikkat çekti.

Görüntülerde, Başkan Ahmet Metin Genç’in konuşmasını kesen şahsın Kur’an kurslarına yönelik tepki çeken ifadeler kullandığı duyuldu. Yaşanan gerginlik sırasında Başkan Genç’in ise sakin tavrını koruduğu, şahsı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmuştu! Trabzon da yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı 1

"BİR ÇAY İKRAM EDİN"

Görüntülere yansıyan anlarda Ahmet Metin Genç’in, “Temel abi sakin ol”, “Her gün seni dinliyorum” ve “Bir çay ikram edin” ifadeleriyle ortamı sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmuştu! Trabzon da yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı 2


Tartışmaların büyümesi üzerine güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği ve şahsın salon dışına çıkarıldığı görüldü.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan kısa görüntüler ile toplantının tamamını içeren kayıtlar arasında farklılık bulunduğu yönündeki yorumlar dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olmuştu! Trabzon da yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı 3

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili tartışmalar sürerken, görüntülerin tamamı üzerinden yapılan değerlendirmeler de kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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