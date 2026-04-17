Sosyal medyada provokasyon! 7 kişi tespit edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, provokatif paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalarda 5 Telegram grubuna erişim engeli getirildiğini, 7 şüphelinin tespit edildiğini ve 10 hesabın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildiğini açıkladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, emniyet birimlerince yapılan incelemelerde, provokatif nitelik taşıyan paylaşımlar kapsamında 5 Telegram grubuna erişim engeli getirildiği, 7 sosyal medya kullanıcısının şüpheli olarak tespit edildiği ve 10 hesabın da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na inceleme için gönderildiği açıklandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca Türk Ceza Kanunu 216. Madde kapsamında il genelinde suça sürüklenen 2 çocuk hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik toplam 8 ayrı adli tahkikatın devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: DHA

