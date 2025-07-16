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Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor?

Son günlerde sosyal medyada, ‘Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir' paylaşımları yayılarak tartışma konusu oldu. Karpuz tartışmalarının ardından Adanalı üreticiler ve vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Adana karpuzunun hakkının yendiğini düşünen Adanalılar, "Bizim karpuzumuz coğrafi tescilli ve tüm dünyaya ihraç ediyoruz" dedi.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor?

Adana'nın bereketli topraklarında yetişen ve coğrafi işaret tesciline sahip olan Adana karpuzu, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesinin yanı sıra Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihraç edilerek sofraları süslüyor.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir" paylaşımları Adana'da yankı buldu. Lezzetiyle ve ihracatıyla bilinen Adana karpuzunun hakkının yendiğini düşünen üreticiler ve vatandaşlar, sosyal medya kullanıcılarına adeta meydan okudu.

"ADANA KARPUZU BİR MARKADIR"

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 1

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana karpuzu bir marka. Türkiye'nin en erkenci karpuzu Adana'da yetişir ve 150 bin dönümle en çok karpuzun ekildiği yer Adana'dır.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 2

Adana karpuzu tadı, kokusu, aromasıyla dünyanın her yerinde isim yapmış bir karpuzdur. Ancak Diyarbakır karpuzu sadece belli bir alanda ekilip tüketiliyor. 8 bin dönüm kuru, 4 bin dönüm sulu alanda karpuz ekiliyor" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA GEREK YOK"

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 3

Meşhur büyük Diyarbakır karpuzunun sadece gösteriş amaçlı ekildiğini savunan Doğan, "Büyük Diyarbakır karpuzları gösteri amaçlı ekilir, onlar tüketilmez. Diyarbakır'ın kuru karpuzu meşhur ama o da kendi bölgesinde sadece tüketiliyor.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 4

Adana karpuzu ise Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gönderiliyor. Adana karpuzu tartışmasız bir markadır. Sosyal medyadaki paylaşımlara gerek yok" diye konuştu.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 5

Tuğçe Tuzcu isimli vatandaş ise sosyal medyadaki atışmaların gereksiz olduğunu, Adana karpuzunun marka olarak herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Sosyal medyada tartışma konusu oldu: En lezzetli karpuz nerede yetişiyor? 6

Emin Doğan da herkesi Adana'ya davet ederek, Adana karpuzunu tatmaları gerektiğini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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