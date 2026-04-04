Sosyal medyada yaş doğrulama geliyor! E-devlet üzerinden token oluşturulacak

Sosyal medya için yeni düzenleme geliyor. e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek "token" ile kullanıcıların yalnızca yaş bilgisi doğrulanacak. Kullanıcılar hesaplarına direkt kimlik bilgilerini vererek giriş yapmayacak. Böylelikle kişisel veriler de korunmuş olacak.

Devrim Karadağ

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını içeren kanun teklifi kapsamında getirilmesi öngörülen yaş doğruluma sistemi ile ilgili e-Devlet üzerinden bir sistem oluşturulması planlanıyor.

SOSYAL MEDYAYA GİRİŞTE 'TOKEN' SİSTEMİ

Bu konuda Meclis’te açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdür Vekili Furkan Civelek, e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek "token" ile kullanıcıların yalnızca yaş bilgisi doğrulanacağını söyledi.

Yeni sistemin detaylarını paylaşan Civelek, "Token dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosyadır, elektronik imzalı bir belge gibi düşünebiliriz. Bu token, yalnızca kişinin '15 veya 16 yaşın üzerinde olup olmadığı' bilgisini içerecek." dedi. Civelek, yeni modelin en önemli avantajının veri gizliliği olduğunu belirtti.

DİREKT KİMLİK BİLGİLERİ GİRİLMEYECEK

tÜRgöre, yeni sistemde kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek. Bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek ve üçüncü taraflarca doğrulanabilecek. Sosyal medya platformlarına isim, kimlik gibi bilgiler yerine sadece "yaş uygundur ya da değildir" bilgisi aktarılacak. Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek.

Civelek, "Bu veriyi ilgili kullanıcıya verdikten sonra bu 'token' dediğimiz anahtarı ilgili kullanıcı yaş doğrulamasına tabi olan bütün sosyal medya platformlarına yükleyerek kendisinin e-Devlet tarafından 15 yaşın üzerinde olduğunun teyit edildiğini ilgili platforma ispatlayabiliyor olacak. Zaten e-Devlet kapısında kullanıcı olabilmek için 16 yaş ve üstünde olmak gerekiyor, onun altındakiler zaten kullanıcı olamıyorlar." bilgisini paylaştı.

BAŞKA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMAYACAK

Bu adımın, veri güvenliği ve mahremiyet açısından önemli bir adım olarak değerlendiren Civelek, "Sosyal medya platformları tarafına kullanıcıyla ilgili ekstra çok fazla bir bilgi gitmiyor olacak. Sadece giden bilgi, ‘kullanıcı koduna sahip kişi 15 yaşın üzerindedir’ şeklinde olacak. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak." diye konuştu.

Civelek, e-Devlet altyapısının güvenilir kimlik doğrulama kapasitesinin bu sistem için yeterli olduğunu ifade ederek, uygulamanın sosyal medya güvenliğini artıracağına dikkat çekti.

Son dönemde ortaya atılan iddialar gerçekten endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Daha önce yaklaşık 10 milyon kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığı konuşulurken, şimdi kalan milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerinin de satışa çıkarıldığı yönünde ciddi söylentiler dolaşıyor. Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum yalnızca bireysel bir güvenlik sorunu değil; doğrudan toplumun tamamını ilgilendiren büyük bir tehdit haline gelmiştir. Banka işlemleri, kimlik doğrulama sistemleri ve kişisel veriler üzerinden yürüyen tüm işlemler düşünüldüğünde, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmes
Açıkça ifade ediyorum: Hiç kimse benim kimlik bilgilerim üzerinde tasarruf hakkına sahip değildir. Benim T.C. kimlik numaram, kişisel verilerim, özel bilgilerim herhangi bir yapı, kişi ya da sistem tarafından alınıp satılacak bir meta değildir. Bu, doğrudan bir hak ihlali ve açık bir suçtur.
Eğer bu iddialar doğruysa, bu yalnızca bir “veri açığı” değil; vatandaşın güvenliğinin tamamen hiçe sayılmasıdır. İnsanların banka hesapları, resmi işlemleri, kimlik doğrulamaları bu bilgiler üzerinden yürütülürken, bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi demek herkesin potansiyel mağdur haline gelmesi demektir.
