Sosyal medyadan paylaştı! Sert sözler: "Hayatın operasyonculukla geçti RTÜK'te naylon fatura yok senin naylon haberlerin var"

"İşin gücün yalan dolan haber yapmak" diyerek söze giren Burak Bekiroğlu, İsmail Arı'nın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktarırken "İşin gücün yalan haber yapmak. Gazetecilik kisvesi altında yürüttüğün bu kampanya, gerçeğe değil, kurguna hizmet ediyor. “Haber” diye servis ettiklerin, tamamen senaryodan ibaret. Ama o senaryolarla kimseyi kandıramadığın da ortada." dedi.

Söz konusu haberle ilgili olarak Avukat Burak Bekiroğlu, RTÜK'e yönelik iddianın gerçek dışı olduğunu ifade ederek söz konusu iddianın kurgu ve gerçek dışı olduğunu aktardı.

Belge olmadığını ifade eden Bekiroğlu açıklamasının devamında "Belge yok, kaynak yok; sadece kurgu, sadece algı operasyonu" dedi.

İddianın senaryo olduğunu aktaran Bekiroğlu, gerçeklerin çarpıtıldığını ifade etti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

"📌Kuklacıların oynak kuklası NAYLON MUHABİR

@ismailari_

İşin gücün yalan dolan haber yapmak. Hayatında kaç sefer doğru haber yaptın muamma. Hayatın operasyonculukla geçti. Bir kere adam gibi muhabir olmayı beceremedin. Bir türlü kendini düzeltemedin be İsmail. Dün yamuktun bugün yasyamuksun ve sen düzelmezsin.

📌Neyse yaptığın ısmarlama haberi okudum. Beni engellediğin için alıntı yapamadım ancak eke ekran görüntüsünü koydum.

📌Bak şimdi sana sen tek tek anlatayım Naylon Muhabir İsmail.

1️⃣RTÜK’te naylon fatura yok.

Ancak senin “naylon haberlerin” artık arşı alaya çıktı, sahte kurguların da bir bir dökülüyor.

Her hafta aynı kalıplar, aynı hedef, aynı ezber…

Belge yok, kaynak yok; sadece kurgu, sadece algı operasyonu.

"BUNLAR GERÇEK DEĞİL KURGUNA HİZMET EDİYOR"

2️⃣Gazetecilik kisvesi altında yürüttüğün bu kampanya, gerçeğe değil, kurguna hizmet ediyor.

“Haber” diye servis ettiklerin, tamamen senaryodan ibaret. Ama o senaryolarla kimseyi kandıramadığın da ortada.

Takıntıya dönüştürdüğün kişi ve kurumları, muhabirlik maskesiyle hedef alıyor, kişisel öfkeni meslek onurunun arkasına saklamaya kalkıyorsun.

3️⃣Bu yaptığın gazetecilik değil; meslek etiğini ayaklar altına alan açık bir suistimaldir. Gerçekleri çarpıtmakta ustasın, ama doğrulara sıra geldiğinde kalemin bir anda susuyor, cesaretin tükeniyor.

Daha doğrusu kuklacıların çaptan düşüyor sende kukla olarak çaresiz kalıyorsun.

4️⃣Sana tavsiyem:

Takıntılarını tedavi ettir. Çünkü bu gidişle gazeteci değil,kendi kurgularının başrolünde kaybolmuş bir karaktere dönüşüyorsun. Gazetecilik, nefretin değil, gerçeğin alanıdır , sen o alanın çok dışındasın."

GAZETECİ ÇEK: "İFTİRALAR, ÇAMURLAR..."

Gazeteci Mehmet Çek ise, RTÜK'ün lisanssız yayın nedeniyle BirGün TV'ye işlem yaptığını Birgün muhabiri İsmail Arı'nın da bu nedenle bu haberi yayına aldığını iddia etti.