Sosyal medyadan silah paylaşan 6 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçe merkezinde farklı tarihlerde sosyal medya üzerinden silah paylaşan şahıslar ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet savcısı talimatıyla 6136 sayılı kanun kapsamında 5 adreste eş zamanlı arama yapılırken, aramalarda 2 adet otomatik ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet bıçak ve muşta ele geçirildi. Olayla ilgili M.E, G.E, K.E, Z.E, M.İ ve S.K isimli şüpheliler yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
