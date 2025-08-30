HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesi sırasında elindeki morluklar dikkat çekmişti. Dünya çapında viral olan olay sonrası Trump'ın, bu hafta içi planlanmış hiçbir etkinliğe katılmadığı öğrenilirken günlerdir görülmedi... Trump'ın sağlığıyla ilgili ciddi bir problem yaşadığından endişe ediliyor. Başkan Yardımcısı JD Vance'ın yakın zamanda verdiği "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi alırım" açıklaması ise akıllar karıştırdı...

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti
Doğukan Akbayır

Sosyal medyanın gündemi, günlerdir ortada görülmeyen Trump'a çevrildi. En son salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından bir daha halkın karşısına çıkmayan Trump, bu hafta planlı olan hiçbir etkinliğe de katılmadı. Trump'ın bu hamlesi sonrası akıllara geçtiğimiz günlerde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'la olan görüşmesi sırasında elindeki morluk geldi. Viral olan konu hakkında Trump hakkında, 'ciddi sağlık sorunları yaşıyor' iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. İşte tüm detaylar!

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti 1

ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morluk gündem olmuştu. Daha önceden eli makyajla kamufle edilen Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ziyaretinde ise bu uygulamaya başvurmadı.

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti 2

Tartışmalara yol açan görüntüyle ilgili ise Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti.

Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurmuştu.

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti 3

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" demişti.

HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI

Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.

Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?"

Trump'ın bu hafta içi planlı olan tüm etkinliklere katılmadığı da gelen bilgiler arasında...

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti 4

"TRUMP ÖLDÜ MÜ?" VİRAL OLDU

Yaşanan bu olay sonrası X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" ve "Trump öldü" gibi ifadeler trend oldu. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti 5

VANCE'IN AÇIKLAMASI AKILLARI KARIŞTIRDI

Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşının yenidoğan bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı!Arkadaşının yenidoğan bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı!
Sosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldıSosyal medyanın konuştuğu video! Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı böyle hatırlatıldı

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

30 kez şikayet ettiği damadını, 11 kurşunla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.