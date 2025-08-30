Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Sosyal medyanın gündemi, günlerdir ortada görülmeyen Trump'a çevrildi. En son salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından bir daha halkın karşısına çıkmayan Trump, bu hafta planlı olan hiçbir etkinliğe de katılmadı. Trump'ın bu hamlesi sonrası akıllara geçtiğimiz günlerde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'la olan görüşmesi sırasında elindeki morluk geldi. Viral olan konu hakkında Trump hakkında, 'ciddi sağlık sorunları yaşıyor' iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. İşte tüm detaylar!

ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morluk gündem olmuştu. Daha önceden eli makyajla kamufle edilen Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ziyaretinde ise bu uygulamaya başvurmadı.

Tartışmalara yol açan görüntüyle ilgili ise Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti.

Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurmuştu.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" demişti.

HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI

Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.

Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?"

Trump'ın bu hafta içi planlı olan tüm etkinliklere katılmadığı da gelen bilgiler arasında...

"TRUMP ÖLDÜ MÜ?" VİRAL OLDU

Yaşanan bu olay sonrası X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" ve "Trump öldü" gibi ifadeler trend oldu. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

VANCE'IN AÇIKLAMASI AKILLARI KARIŞTIRDI

Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım." ifadelerini kullandı.