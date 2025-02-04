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  4. Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor! En önemli detay belli oldu: Yaşlar iki kademeye ayrılacak

Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor! En önemli detay belli oldu: Yaşlar iki kademeye ayrılacak

04.02.2025 12:15
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Sosyal medyaya yaş sınırının getirilmesi aylardır hükümetin gündemindeydi. Yakın zamanda harekete geçilmesi beklenen uygulamada en önem detay belli oldu. Kabine sonrası açıklama yapan Bakan Mahinur Göktaş, "13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor! En önemli detay belli oldu: Yaşlar iki kademeye ayrılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

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KABİNE'NİN ARDINDAN AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.

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ÇALIŞMALAR 1 YILA YAKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek, Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda 1 yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ DETAY: İKİ KADEMELİ OLACAK

Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin soruyu cevaplayan Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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UYMAYAN PLATFORMLARA CEZA

Düzenleme kapsamında, sosyal medya platformlarına yönelik 2 başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. 2'nci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

AİLELERE EĞİTİM VERİLECEK

Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'Dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirterek, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklar
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