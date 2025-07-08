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Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar

Sözcü Televizyonu, RTÜK'ün verdiği kararın ardından 10 gün süreyle kapatıldı. Son anlarında ekran yüzlerini, reji ekibini ve yöneticilerini ekrana alan Sözcü TV, siyah beyaz yayın yaptı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından 10 günlük yayın durdurma cezası ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar

Sözcü TV, RTÜK kararıyla 10 gün süreyle yayına kapatıldı. Sözcü TV'nin ceza öncesi son dakikalarında, yazarlar, gazeteciler, sunucular ve reji ekibi stüdyoda yer aldı.

Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar 1

Sözcü TV, kapatılmadan önce siyah beyaz yayın yapmaya başladı.

Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar 2

RTÜK'ÜN KARAR METNİ EKRANDA YER ALDI

Gece 00.00'da yayına kapatılan Sözcü TV'de RTÜK'ün karar metni yayınlanmaya başladı.

Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar 3

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir.

Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:
•RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır,
•6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır,
•Mahkeme kararları ortadadır.

Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz."
Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar 4

ÖZGÜR ÖZEL KANALA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sözcü TV Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Özel aynı zamanda Sözcü TV Özel Yayını'na da konuk oldu.

Sözcü TV 10 gün süreyle kapatıldı! Son dakikalarda siyah beyaz yayın yaptılar 5

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 27 Mart tarihinde Sözcü TV'ye 10 günlük yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın ardından ise Ankara 25. İdare Mahkemesi, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük cezanın yürütmesini durdurma kararı vermişti. Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararıyla ise durdurma kararı iptal edildi.

Bu karar doğrultusunda, Sözcü TV'nin yayınları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibaren 10 gün boyunca durdurulmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sözcü tv
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