Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı

Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde orman yangını ihbarı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangına ormana ait bir helikopter, 3 arazöz, bir su tankeri, 45 personel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine ait 2 itfaiye ve 1 su tankeri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma karakoluna bağlı ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve çabaları yerleşim yerindeki ormanlık alanda çıkan yangının ikametlere zarar vermesini önlemiş oldu.

SPİRALDEN ÇIKAN KIVILCIMLA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının harabe durumdaki konteynerin, bulunduğu yerden kaldırılması için demir profillerin spiralle kesilmesi esnasında etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.

ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangının başlangıç anı ormanlık alanda bulunan bir ikametin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Yangının çıkmasına sebep olduğu belirlenen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır