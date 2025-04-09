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Spotify çöktü mü? Spotify erişim sorunu mu var?

Spotify çöktü mü sorusunun yanıtı uygulamayı kullananlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotfiy’da zaman zaman erişim sorunu yaşanabiliyor. 9 Nisan Spotify hata raporuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Spotify çöktü mü? Spotify erişim sorunu mu var?
Öznur Yaslı İkier

Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotfiy'da erişim ve hata sorunu yaşanıyor. Uygulamayı kullanalar Spotify çöktü mü? Spotify erişim sorunu mu var? gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Her uygulamada olduğu gibi Spotfiy’da da zaman zaman problem yaşanabiliyor. Kullanıcılar da 9 Nisan 2025 günü Spotify’da sorun mu var, çöktü mü? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte merak edilen detaylar…

SORUN

SPOTİFY’DA SORUN MU VAR, ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector sitesindeki verilere göre Spotify’da öğlen saatlerde bir sorun oluştuğu göze çarpıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Spotify
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