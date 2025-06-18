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Standart dışı far nedir? Standart dışı far cezası ne kadar? Standart dışı farlar ve cezası

Trafikte seyir halindeyken ya da yaya konumundayken uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar trafikte düzeni sağlamak, trafik kazalarının önüne geçebilmek, can ve mal kayıplarını engellemek gibi hedefler taşımaktadır.

Standart dışı far nedir? Standart dışı far cezası ne kadar? Standart dışı farlar ve cezası
Ferhan Petek

Hem yayaların hem de araç sürücülerinin ya da araç sahiplerinin uyması gereken bazı kurallar bulunur. Trafikte seyir halindeyken uyulması gereken kurallar dışında bir de araçlar için belirlenmiş bazı standartlar ve rutin işlemler bulunmaktadır. Araç sahibi kişiler mutlaka rutin işlemleri resmi olarak belirlenen süreler içinde yaptırmalı ve araçların bakımlarını aksatmamalıdır. Bunlar dışında araç standardı olarak belirlenen durumlar da çeşitli cezai yaptırımlara maruz kalmamak için önemlidir.

Standart dışı far nedir?

Standart dışı ışık ya da far cezai işleme tabi tutulan bir durumdur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine göre, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesi, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesi, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılması yasaktır.

Bu sonradan eklenen ışıklar ve farlar sürüş güvenliğini tehdit ettiği, trafikte hem yayalar hem de diğer sürücüler için risk oluşturması nedeni ile yasaklanmıştır. Kullanan kişilere ise cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Standart dışı farlar nelerdir?

Standart dışı farlar, araçlarda kanuni olarak belirlenmiş olan standartlara uygun olmayacak şekilde sonradan araca eklenmiş olan ışıklardır. Bu standartlara uygun olmayan sis lambası, far, LED, renkli albümler, neonlar yetkililerce cezai bazı uygulamalara tabi tutulmaktadır.

Mevzuata göre belirlenmiş olan standart dışı farlar çeşitli ışık kaynaklarıdır. Net ve kesin bir ceza bedeli ise mevzuatta belirtilmemiştir.

Standart dışı far cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine göre, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesi, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesi, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılması yasaktır.

2025 yılı için belirlenmiş olan ceza tutarlarına göre standart dışı far kullanan araç sürücülerine idari para cezası uygulanmaktadır. Kesin ceza tutarları mevzuat dahilinde net bir şekilde belirtilmemiştir.

Güncel bilgilere göre abart egzoz gibi sonradan yapılan eklemelerde olduğu gibi standart dışı far kullanan araç sürücülerin ve araç sahiplerinin de 9 bin 267 TL'lik bir ceza ödemekle yükümlü olduğu düşünülmektedir.

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