HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Steam'den yeni nesil VR geldi: Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Valve, yeni nesil sanal gerçeklik başlığı Steam Frame’i duyurdu. Bilgisayara bağlanmadan, bağımsız şekilde çalışabilen cihaz, SteamOS 3 işletim sistemiyle geliyor ve VR veya VR dışı oyunları oynatabiliyor. Beraberinde gelen kablosuz adaptörle birlikte, VR ve VR dışı yayınlar için özel bir bağlantı sağlayan başlık, özellikleriyle dikkat çekiyor.

Steam'den yeni nesil VR geldi: Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Valve, beklenen VR hamlesini sonunda yaptı ve yeni nesil sanal gerçeklik başlığı Steam Frame’i duyurdu. Şirket aynı etkinlikte Steam Machine ve Steam Controller’ı da tanıttı, ancak en dikkat çekenlerden biri Steam Frame oldu.

STEAM FRAME TEK BAŞINA ÇALIŞABİLİYOR

Steam Frame, Steam kütüphanenizin tamamını çalıştırabilen yayın odaklı kablosuz bir VR başlığı ve kontrolcülerden oluşuyor. VR ve VR dışı oyunlar Steam Frame üzerinden oynanabiliyor.

Steam Frame, selefi Valve Index’ten farklı olarak bağımsız bir VR başlığı olarak kullanılabiliyor ve hatta kabloya ihtiyaç duymadan PC’den oyun oynamayı sağlayan yayın teknolojisiyle birlikte geliyor. Steam Frame'in beraberinde gelen tak ve çalıştır 6 GHz kablosuz adaptör, VR ve VR dışı yayınlar için özel bir bağlantı sağlıyor.

Steam den yeni nesil VR geldi: Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri 1

Steam Frame'in özel pankek lensleri bulunuyor. Her lens göz başına 2160 x 2160 LCD bir panelden oluşuyor. Desteklenen yenileme hızları ise 72-144 Hz. Cihazın her iki tarafında ise çift stereo hoparlörler bulunuyor.

Valve, Steam Frame için kesin bir çıkış tarihi veya fiyat açıklamadı.

STEAM FRAME'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • İşlemci: 4 nm Snapdragon 8 Gen 3 (Mimari: ARM64)
  • Bellek: 16 GB birleşik LPDDR5X bellek
  • Depolama: 256 GB ve 1 TB UFS depolama seçeneği, genişletilmiş depolama için microSD kart yuvası
  • Güç: Şarj edilebilir 21,6 Wh lityum iyon pil, arka tarafta şarj ve veri için bir adet USB-C 2.0 girişi, USB-C ile 45 W şarj
  • Modüler Kafa Bandı: Kafa bandı entegre ikili ses sürücüsü ve arka tarafta şarj edilebilir bir pil içerir. Kafa bandı ağırlığı: 245 g, ana modül kafa bandından çıkarılıp farklı bir kafa bandına takılabilir.
  • Ekran: 2160 x 2160 LCD (göz başına), 72-120 Hz yenileme hızı (144 Hz deneysel)
  • Kameralar: Kontrolcü ve başlık izleme için 4 adet dışa dönük monokrom kamera, göz izleme ve odağa göre görüntü akışı (foveated streaming) için 2 adet içe dönük kamera
  • Wi-Fi: Wi-Fi 7, 2x2
  • Kablosuz Adaptör: Wi-Fi 6E (6 GHz)
  • Bluetooth: Bluetooth 5.3
  • Boyut: 175 x 95 x 110 mm (ana modül + yüz ünitesi)
  • İşletim Sistemi: SteamOS 3 (Arch tabanlı)
  • Kontrolcü özellikleri: 40 saatlik pil ömrü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK PartiCHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti
Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı...

Anahtar Kelimeler:
Steam Valve Sanal Gerçeklik VR gözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.