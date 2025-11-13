Steam'den yeni nesil VR geldi: Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Valve, beklenen VR hamlesini sonunda yaptı ve yeni nesil sanal gerçeklik başlığı Steam Frame’i duyurdu. Şirket aynı etkinlikte Steam Machine ve Steam Controller’ı da tanıttı, ancak en dikkat çekenlerden biri Steam Frame oldu.

STEAM FRAME TEK BAŞINA ÇALIŞABİLİYOR

Steam Frame, Steam kütüphanenizin tamamını çalıştırabilen yayın odaklı kablosuz bir VR başlığı ve kontrolcülerden oluşuyor. VR ve VR dışı oyunlar Steam Frame üzerinden oynanabiliyor.

Steam Frame, selefi Valve Index’ten farklı olarak bağımsız bir VR başlığı olarak kullanılabiliyor ve hatta kabloya ihtiyaç duymadan PC’den oyun oynamayı sağlayan yayın teknolojisiyle birlikte geliyor. Steam Frame'in beraberinde gelen tak ve çalıştır 6 GHz kablosuz adaptör, VR ve VR dışı yayınlar için özel bir bağlantı sağlıyor.

Steam Frame'in özel pankek lensleri bulunuyor. Her lens göz başına 2160 x 2160 LCD bir panelden oluşuyor. Desteklenen yenileme hızları ise 72-144 Hz. Cihazın her iki tarafında ise çift stereo hoparlörler bulunuyor.

Valve, Steam Frame için kesin bir çıkış tarihi veya fiyat açıklamadı.

STEAM FRAME'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ