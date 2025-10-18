Steve Jobs'a da Tim Cook'a da tersti! Apple, yıllar sonra yeşil ışık yakıyor

Apple, yıllarca dokunmatik ekranlı Mac fikrine karşı çıktı; çünkü bu tür bilgisayarların kullanımı zor ve ergonomik açıdan rahatsız edici olduğunu savunuyordu. Dokunmatik arayüz isteyen kullanıcıları iPad’lere yönlendirdi. Dönemin CEO’su Steve Jobs, 2010 yılında, bu tür bir teknolojinin bilgisayar ekranı için mantıklı olmadığını belirtmişti. Halefi Tim Cook ise, bir tablet ile dizüstü bilgisayarı birleştirmenin “ekmek kızartma makinesiyle buzdolabını birleştirmeye benzediğini” söylemişti.

Ancak şimdi, yani bu tutum ve benzetmelerden yıllar sonra Apple'ın dokunmatik bir bilgisayar üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

DOKUNMATİK MACBOOK GELİYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre, Apple, kurucu ortak Steve Jobs’un yıllar önceki tutumuna ters düşerek, dokunmatik ekrana sahip bir Mac bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, 2026 sonu ya da 2027 başında piyasaya sürülmesi planlanan, dokunmatik ekrana sahip yeni bir MacBook Pro üzerinde çalışıyor. “K114” ve “K116” kod adlarını taşıyan bu yeni modeller, daha ince ve hafif kasalara sahip olacak ve M6 çip serisini kullanacak.

Habere göre, yeni dizüstü bilgisayarlar, iPhone ve iPad Pro’larda da kullanılan OLED (organik ışık yayan diyot) ekran teknolojisine sahip olacak.

Aynı habere göre, dokunmatik ekranlı MacBook Pro, Dell, Acer, Lenovo ve Microsoft gibi PC üreticilerinin yaklaşımını izleyerek tam boy bir klavye ve izleme dörtgenini koruyacak. Böylece kullanıcılar isterlerse yalnızca dokunmatik ekranla etkileşime girmek zorunda kalmayacaklar.

Yenilenen MacBook Pro’da ayrıca, kamerayı barındıran ekranın üst kısmındaki “çentik” tasarımı kaldırılacağı ve bunun yerine, iPhone’daki “Dynamic Island” konseptine benzer şekilde, sensörün etrafında bir görüntü alanı bırakan “delikli ekran” (hole-punch) tasarımına geçileceği iddia ediliyor.

Şirketin ayrıca, dokunmatik ekranın kullanımı sırasında ekranın geri sekmesini veya hareket etmesini engellemek için güçlendirilmiş bir menteşe ve ekran donanımı geliştirdiği bildiriliyor.

Daha pahalı bileşenler nedeniyle, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin mevcut versiyonlardan birkaç yüz dolar daha pahalı olması bekleniyor. Şu anda, yüksek performanslı çiplere sahip dokunmatik olmayan modeller, 14 inç için 1.999 dolar, 16 inç için ise 2.499 dolardan başlıyor.

Şirketin ayrıca M5 çipli yeni MacBook Air modelleri üzerinde de çalıştığı ileri sürülüyor. “J813” ve “J815” kod adlı bu cihazların ilkbaharda piyasaya çıkması bekleniyor. İddiaya göre, Apple ayrıca yenilenmiş bir Mac Studio, Mac mini ve “J427” ile “J527” kod adlı iki harici Mac monitörü geliştiriyor.

Bunun yanı sıra, Touch ID parmak izi tarayıcısından Face ID yüz tanımaya geçiş olasılığı da araştırdığı, ancak bu değişikliğin gerçekleşmesinin birkaç yıl alacağı iddia ediliyor.