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Steve Jobs’ın 8. sınıfta yaptığı bilim projesi 1,6 milyon TL’ye satıldı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın henüz 13 yaşındayken hazırladığı bilim projesi, açık artırmada 34.375 dolara yani yaklaşık 1 milyon 658 bin TL’ye alıcı buldu. Proje, Jobs’ın yarı iletken teknolojilerine genç yaşta duyduğu ilgiyi gözler önüne seriyor.

Steve Jobs’ın 8. sınıfta yaptığı bilim projesi 1,6 milyon TL’ye satıldı
Enes Çırtlık

Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın çocukluk yıllarına ait nadir bir çalışma, açık artırmada dikkat çekici bir fiyata satıldı.

8. SINIF FEN BİLGİSİ SERGİSİ İÇİN TASARLAMIŞ

Webtekno'da yer alan habere göre, Jobs'ın Cupertino Jr. High okulunda okuduğu sırada 8. sınıf fen bilgisi sergisi için tasarladığı çalışma, RR Auction üzerinden gerçekleştirilen müzayedede dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

1 MİLYON 658 BİN TL’YE SATILDI

Jobs’ın çocukken yaptığı bu proje, 34.375 dolara, yani 1 milyon 658 bin TL’ye alıcı buldu. "What is the SCR?" (Silikon Kontrollü Doğrultucu Nedir?) başlığını taşıyan bu çalışma, ahşap kontrplaktan yapılmış üç panelli bir sergi panosu ve aynı adı taşıyan 10 sayfalık bir rapordan oluşuyordu. Söz konusu tarihi proje, Steve Jobs'ın üvey kardeşi John Chovanec'in kişisel koleksiyonundan açık artırmaya çıkarıldı.

Steve Jobs’ın 8. sınıfta yaptığı bilim projesi 1,6 milyon TL’ye satıldı 1

Silikon kontrollü doğrultucular (SCR), elektrik devrelerinde akım akışını kontrol etmek ve yüksek voltajlı yükleri yönetmek amacıyla kullanılan bir tür yarı iletken bileşendir. Jobs'un henüz 13 yaşındayken bu tür karmaşık devre mimarilerini incelemesi, ileride kişisel bilgisayar devrimine liderlik edecek analitik yeteneğinin ilk adımlarını göstermesi açısından koleksiyoncular için büyük bir manevi değer taşıyor.

Steve Jobs’ın 8. sınıfta yaptığı bilim projesi 1,6 milyon TL’ye satıldı 2
Steve Jobs

"LÜTFEN FİŞİ ÇEKİN!"

Serginin sol panelinde P ve N tipi yarı iletken katmanları gösteren tipik bir silikon kontrollü doğrultucunun ahşap bir modeli bulunurken orta panelde cihazın temel çalışma ilkelerini ve karakteristiklerini gösteren test devreleri yer alıyor. Sağ panelde ise 25 amperlik bir silikon kontrollü doğrultucunun şematik diyagramı ve açıklaması bulunuyor. Üzerinde Jobs'n adı ve "29 Şubat 1968" tarihi de bulunuyor.

Proje üzerindeki dikkat çekici bir notta ise Jobs, jüri üyelerine çalışmayı gözlemlemeleri için 2 numaralı devreyi ve osiloskopu prize takmalarını söylerken test bittikten sonra "Lütfen fişi çekin!" uyarısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Steve Jobs
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