Stratejik mutabakat imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Temayüz etmiş ilim erbabımıza ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli programın; ülkemiz, milletimiz ve bilim camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 11 Haziran’da ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızı ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne emek vermiş, fakat bugün aramızda olmayan tüm bilim insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi ve ödül sahiplerinin belirlenmesinde yoğun emek harcayan hakemlerimize, komitelerimize ve Akademi Konseyine teşekkür ediyorum.

"HEMEN HER BÖLGEMİZİN LİSTEDE YER ALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

TÜBA ödüllerimiz kapsamında bu sene birbirinden kıymetli 38 bilim insanımıza ödül ve beratlarını tevcih ediyoruz. TÜBİTAK bilim ve teşvik ödüllerimizi ise 8 farklı üniversitemizden 11 hocamıza takdim ediyoruz. Elektrokimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden RNA biyolojisine; diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye kadar çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. Dördü telif eser, üçü jüri özel ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere sekiz hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülü ile buluşturuyoruz. Ödül alan hocalarımızın görev yaptığı kurumlara baktığımızda hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz.

"BİLİMİN EN TEMEL ÖZELLİĞİ EVRENSEL OLMASIDIR"

Kıymetli misafirler, bilim insanları şurası bir hakikat ki insan fıtrat icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek anlamak ister. Bilimin en temel özelliği evrensel olmasıdır. Bilimde önde gelen ülkelerdeniz. Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızın örnek alınmasıyla faaliyete başlamıştır.

"GELECEĞİN KÜLLERLE OYALANMAK DEĞİL, ATEŞİ GELECEĞE TAŞIMAK OLDUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil toprağın altında olanlarla da yaşayan bir milletiz. Geçmişin parıltılı günleriyle kendimizi avutalım demiyorum. Ecdadımızla daima övüneceğiz ama geçmişe de takılı kalmayacağız. Geleceğin küllerle oyalanmak değil ateşi geleceğe taşımak olduğunu unutmayacağız.

"36 BİNİ AŞKIN PROJEYE 153 MİLYAR TL KAYNAN TAHSİS ETTİK"

TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,220 milyar liralık destek verdik.

"ÜLKEMİZ, BÖLGESİNİN VERİ ÜSSÜ KONUMUNA GELECEKTİR"

Kısa süre önce Türkiye’de ilk kez hiber ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan proje ile Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak ülkemiz bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir.

"BÜTÜN BUNLARI BALIKLAR TEDİRGİN OLUYOR DİYEREK KARŞI ÇIKAN MUHALEFETİN SIĞLIĞINA RAĞMEN BAŞARIYORUZ"

Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop’taki füze denemelerimize balıklar tedirgin oluyor diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz"