Stres nedir, vücudu nasıl etkiler?

İnsanlarda meydana gelen çeşitli fiziksel hastalıkların bazıları psikolojik nedenlere bağlı olarak ya da stres kaynaklı olacak şekilde yaşanabilir. Bu nedende genel stres ya da günlük yaşantıda meydana gelen stres ile baş etme yöntemlerinin bilinmesi ve stres ile baş edilebilmesi son derece önemli kabul edilmektedir.

Stres nedir, neden olur?

Anlık olarak aniden ortaya çıkabilen stres, kişiyi tehlike altında hissettiren, mücadele etme gereği doğuran bir düşünce ya da bir olay sonucunda meydana gelen endişeden kaynaklanır. Strese yol açan tehlike ya da gerçek olmayan endişe zihinsel ve fiziksel tepki olarak meydana çıkabilir. İnsanların günlük hayatında yaşadığı gerginliklere, sorular ve zorluklara karşı doğal bir tepki vermesi beklenir. Bu tepki stres olarak adlandırılmıştır. Tepki arttıkça kişinin günlük yaşamadı da olumsuz etkilenir ve birçok hastalığın kaynağı olabilir.

Uzmanlar, günlük hayatta meydana gelmesi muhtemel birçok problem ile baş edebilmek için çeşitli stres yönetimi teknikleri önermektedir. Doğru beslenmeden çeşitli nefes egzersizlerine birçok yöntem ile stres ile başa çıkmak mümkün olabilmektedir. Doktor kontrolünde ve onayında bazı sakinleştirici çaylar tüketilebilir ya da sakinleştirici rahatlatıcı etkisi olan besinler tercih edilebilir. Örnek olarak:

Melisa çayı, ada çayı, papatya çayı, kediotu çayı, çarkıfelek gibi içecekler gösterilebilmektedir.İş hayatından özel hayata birçok durum stresi tetikleyebilmektedir. En sık görülen stres sebeplerinden bazıları şunlardır:

Aile ilişkilerinde sorunlar

Boşanma

Evlilik

Ekonomik problemler

Yaralanmalar ve hastalıklar

Doğal afetler nedeni ile meydana gelen travmalar

Başka bir eve ya da şehre, yeni bir ortama taşınma ve alışma gibi durumlar

Bir suça tanıklık etme

Askere gitme

İşsizlik

Yaklaşan ya da gelen emeklilik

Stres vücudu nasıl etkiler?

Kendini psikolojik ya da fiziksel olarak gösterebilen stres vücudu kalıcı ya da geçici olarak etkileyebilmektedir. Belirtiler kendini uzun vadeli ya da anlık olarak da gösterebilmektedir. En sık karşı karşıya kalınabilen uzun ya da kısa vadeli stres belirtilerinden bazıları şunlardır: