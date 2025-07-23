HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Stresle nasıl başa çıkılır? Stresle başa çıkma yöntemleri

Vücut, uyum sağlamak ya da tepki vermek gibi durumların gerekli olduğu zamanlarda ya da bir tehlike anında bazı reaksiyonlar gösterir. Doğal olarak meydana gelen bu reaksiyonlar stres olarak tanımlanır. Tehlike gerçekten var olabilir ya da kişinin kaygı ve endişe seviyesine göre hissedilebilir.

Stresle nasıl başa çıkılır? Stresle başa çıkma yöntemleri
Ferhan Petek

İnsanlar tarafından hissedilen stresli durumlar, beden, duygu, düşünce ya da davranışlar ile kendini gösterebilmektedir. Çeşitli hayat değişiklikleri, yeni bir eve taşınmak, yeni bir işe girmek, mevcut hayat düzeninde bazı ani değişiklikler yaşanması gibi birçok farklı durum strese neden olabilmektedir. Ruhsal gerilimi ifade edebilmek için kullanılan stres kelimesi, insanlıkla birlikte var olmuş bir durumdur. Kişiden kişiye değişebilen stres özelikle modern insanın en sık karşılaştığı ve başa çıkmak için çeşitli yöntemler denediği bir durumdur.

Stres nasıl kişiden kişiye değişebiliyor ya da farklı biçimlerde her insanda farklı reaksiyonlara neden oluyorsa stres ile başa çıkmak da kişiden kişiye değişebilmektedir. Bir kişiye önerilen stres ile başa çıkma yöntemi diğer bir kişinin stres hissini tetikleyebilir. Bu nedenle stres ile başa çıkmak için doğru yöntemin bulunması ve bu yöntemlerin bir uzmana danışarak belirlenmesi son derece önemlidir.

Stresle nasıl başa çıkılır?

Stres kendini fiziksel ve psikolojik olarak gösterebilir. Özellikle vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilen ağrılar stres belirtisi olarak meydana gelebilir. Bazı hastalıkların da stres kaynaklı olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Stresin en belirgin zihinsel ve fiziksel belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Enerji kaybı ve halsizlik hissi
  • Sırt, baş, boyun ve çeşitli vücut kısımlarında ağrı hissi
  • İştah azalması ya da artması
  • Diş gıcırdatma
  • Çene kasılması
  • Hafızanın zayıflaması
  • Kararsızlık durumunun artması
  • Odaklanma sorunları
  • Kaygı hali
  • Aşırı hassas olma
  • Alınganlık
  • Öfkeli tavırların artması ve ani öfke patlamaları

Birçok kalp damar eklem hastalıklarına neden olan, bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkileyen stres kronikleştiği zaman ciddi sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Psikolojik sağlıkla direkt olarak bağlantısı bulunan stres doğru yönetilmezse birçok ve kalıcı fiziksel hastalığın da kaynağı olarak hayati zararlar verebilmektedir.

Stresle başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Stres ile başa çıkmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Tüm yöntemler herkes için aynı etkide olmayabilir. Bu nedenle stres yaşayan kişilerin kendine uygun olan en doğru stres ile başa çıkma yöntemini tespit etmesi bunu da mutlaka bir uzman eşliğinde yapması gerekir. Belli başlı stres ile başa çıkma yöntemlerinden bazıları şu şekildedir:

  • Duygu odaklı başa çıkma
  • Probleme odaklanarak başa çıkma
  • Çok fazla stres oluşumunun insan vücuduna verdiği zararların önüne geçerek azaltma
  • Yeterli ve kaliteli uyku uyuma
  • Dengeli beslenme düzeni ve alışkanlıkları edinme
  • Nefes tekniklerini kullanma
  • Meditasyon tekniklerinden yararlanma
  • Düzenli egzersiz yapma

Her ne kadar özellikle günümüz modern insanına göre her yaştan stressiz yaşamak mümkün değil gibi görünse de stresi ve strese neden olan durumları kabul ederek stres ile baş etme yöntemlerini uygulamak faydalı olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden kişilerin uygun olan stres ile baş etme yöntemlerini uygulaması ve uzman desteği ile stresi yöneterek onu kontrol altına alması önemlidir.

Gençlerde çok fazla hissedilen stres etkilerinin azalması konusunda ailelerin desteği ve mutlaka bir uzman yardımı almaları da son derece önemli ve gerekli görülmektedir. Uzman desteği ile en uygun stres yönetimi ve stres ile mücadele etme yöntemleri kişilerin stresi kontrol altına alabilmelerine yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştıDestici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştı
Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kameradaEvladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
stres stres yönetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.