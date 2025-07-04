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Su dinamosunu tamir için girdiği nehirde elektrik akımına kapıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri’nde, elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Su dinamosunu tamir için girdiği nehirde elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Ç. (35), tarım sulamasında kullanılan su dinamosunun bozulması sonucu Fırat Nehri’ne girerek elektrik arızasını gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan genci su yüzeyinde hareketsiz halde gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜ SANILAN GENCİ SUDAN ÇIKARDI

Nehirde elektrik olduğunu fark eden ekipler, öldü sanılan genci sudan çıkardı. Nabzı atan genç, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adamın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Birecik elektrik çarpması nehir
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