Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret'in cenazesi defnedildi

Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Akkuzu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Kızılbel köyündeki baba evine getirildi.

Genç kız için burada helallik alındı, dua edildi. Akkuzu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Baba Şenal Akkuzu'nun, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu arada 22 Ekim'de Aydın'da yakalanan olayın şüphelisi D.B'ye, Çaycuma'ya getirilmesinin ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yer gösterme işlemi yaptırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

D.B'nin ifadesinde, Akkuzu ile tartışma yaşadığını, daha sonra genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

OLAY

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Zonguldak Valiliği, olayın şüphelisi D.B'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe dün tutuklanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır