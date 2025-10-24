HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret'in cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cenazesi toprağa verildi.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret'in cenazesi defnedildi

Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim'de su kuyusu içerisinde cansız bedeni bulunan Akkuzu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Kızılbel köyündeki baba evine getirildi.

Genç kız için burada helallik alındı, dua edildi. Akkuzu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Baba Şenal Akkuzu'nun, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu arada 22 Ekim'de Aydın'da yakalanan olayın şüphelisi D.B'ye, Çaycuma'ya getirilmesinin ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yer gösterme işlemi yaptırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

D.B'nin ifadesinde, Akkuzu ile tartışma yaşadığını, daha sonra genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedi su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

OLAY

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim'de kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğunu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Zonguldak Valiliği, olayın şüphelisi D.B'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe dün tutuklanmıştı.

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret in cenazesi defnedildi 1

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret in cenazesi defnedildi 2

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret in cenazesi defnedildi 3

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret in cenazesi defnedildi 4

Su kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! 17 yaşındaki Hasret in cenazesi defnedildi 5Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul merkezli 12 ilde "change" araç operasyonu! 74 zanlı yakalandıİstanbul merkezli 12 ilde "change" araç operasyonu! 74 zanlı yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! Yakalanan 6 zanlı tutuklandıAdana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! Yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cenaze genç kız ifade su kuyusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.