Suç örgütü operasyonunda tutuklanmıştı! Semra Ilık'ın tek işi avukatlık değil... Çavuşoğlu'nun danışmanıyla ortak çıktılar

İBB soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olarak tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast düzenleneceği iddiaları gündem olmuştu.

SELAHATTİN YILMAZ TUTUKLANMIŞTI

Suikast iddiasının ardından düzenlenen operasyon kapsamında Selahattin Yılmaz, 'suç örgütü lideri olmak' suçlamasıyla tutuklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Yılmaz'a sahip çıkmış "Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" demişti.

DİKKAT ÇEKEN İKİ AVUKAT! CEM DUMAN VE SEMRA ILIK

Operasyonlarda çok dikkat çeken iki isim de yer almıştı. Avukat olan Cem Duman ve Semra Ilık da, suikast iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında tutuklandı.

SEMRA ILIK ÖDÜLÜNÜ SÖZDE "HUKUKSUZLUĞUN BİTMESİ İÇİN" ALMIŞ

Tutuklamaların ardından Duman ve Ilık'ın yaşantıları gündem oldu. Duman; lüks yaşamı ve altın varaklı ofisiyle uzun süre gündemde kaldı. Duman'ın ayrıca, iki kadın cinayetiyle gündeme gelen katil Ümitcan Uygun'un avukatı olduğu da ortaya çıkmıştı. Gündem olan diğer isim ise Semra Ilık. Kıbrıs'ta diploma alan Ilık, 2021'de Ankara'da düzenlenen bir ödül töreninde ödül de aldı. Yılın Hukuk Ofisi ödülünü alan Ilık konuşmasında ise "Hukuk camiamızda bazı sıkıntılar var malumunuz. En azından hukuksuzluğun bitmesi için bu ödülü alıyorum" demişti.

KENDİ HABERLERİNİ YAPTIRDI, SAVUNMA SANAYİİ FUARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Çeşitli internet sitelerinde kendi haberlerini yaptıran ve kendisini "Hukuk dünyasının parlayan yıldızı" olarak tanıtan Semra Ilık'ın, IDEF Savunma Sanayii Fuarı’nda üniformalı askerlerle birlikte yeni ürünleri incelerken

de görüntülenmişti. Korumayla gezen Ilık'ın ayrıca yurt dışında şirketleri olduğu da ortaya çıkmıştı.

SADECE HUKUK DEĞİL! BİRÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİ VAR

Ilık'la ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Halk TV'den Bahadır Özgür, Semra Ilık'ın profilini değerlendirdi ve Ilık'ın savunma sanayinden, helikopter taksiye kadar farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bulunduğunu aktardı.

BODRUM'DA LÜKS VİLLA, ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, ASKERİ HASTANE, MİNİ DENİZALTILAR...

Ilık'ın yanlızca bir avukat olmadığını aktaran Özgür, "Farklı sektörlerde şirketleri barındıran SMR Grup’un da sahibi. SMR Grup’un bünyesinde Bodrum’da lüks villa projeleri olduğu söylenen SMR Yapı yer alıyor. Diğer şirketi, özel bir üniversitenin dördüncü sınıfında okurken bir öğrencinin kurduğu Zirvegen Biyoteknoloji. SMR Araştırma adlı kamuoyu araştırmaları yapan bir firması da var. En ilginci ise SMR Savunma. Portföyü bir hayli şaşırtıcı: 173 metreyi bulan yüzen askeri hastane, otonom mini denizaltılar, İHA’lar, askeri lojistik gemiler vs. Ancak bunları üretiyor mu, belli değil. Başka hiçbir yerde görünmüyor çünkü. Sitesine de maket resimleri konulmuş sadece. Bir de YouTube kanalında, 2022’deki Savuna Sanayi Fuarı’nı bir deniz subayının eşliğinde gezdiği videoyu yayınlamış" dedi.

Ilık en önemli ve görünürde somut iş yapan şikretinin ise 'Fly Me Air' olduğu aktarıldı. Bahsi geçen şirket ticaret sicil kayıtlarına göre 2024 yılında İstanbul'da kuruldu, faaliyet alanı ise Alanya'da. Özgür yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, Bodrum ve Muğla’da 15 dakikası 300 Euro’ya kent turu düzenliyor. Aynı zamanda zenginlere helikopter-taksi hizmeti veriyor ve offshore yurt dışı uçuşları yapıyor. Alanya’da deniz kıyısına, dağın yamacına inşa edilmiş lüks kafe ve restoranlardan oluşan Dreamport’ta ana pisti bulunuyor. Diğer pist Belek’te"

ŞİRKETTE DİKKAT ÇEKEN ORTAKLIK! ÇAVUŞOĞLU BAKANKEN DANIŞMANLIĞINI YAPMIŞTI

Şirkete ortak olan isimlerden en dikkat çekenleri ise Av. Övünç Özkan ile Gökay Daşdelen. Her iki isim de resmi yönetici olsa da şirket Semra Ilık'ın grubuna ait. Gökay Daşdelen'in siyasi geçmişi de dikkat çekti. AK Parti Alanya Gençlik Kolları'nda yöneticilik yapan Daşdelen, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olduktan sonra da danışmanlığa getirildi.

FLY ME 10 NİSAN'DA KKTC'YE DE UÇUŞ BAŞLATTI

Özgür yazısının devamında ise "Fly Me, yakın zamanda KKTC’de önemli bir habere konu oldu. Haberde, Fly Me’nin KKTC’ye de uçuş başlattığı duyuruluyordu. İlk uçuş 10 Nisan günü yapıldı. Yolcuları önemliydi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Törende Çavuşoğlu’na da destekleri için özel teşekkür edildi. Ercan Havalimanı’nda bakanları karşılayan kişi ise Semra Ilık’tı" dedi.