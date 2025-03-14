HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri iftar programına katıldı

Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri iftar programına katıldı

14.03.2025 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir iftar programını Tepebaşı Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde düzenledi.

Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri iftar programına katıldı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin katıldığı bir iftar programını Tepebaşı Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirdi. Programa, Kur’an tilaveti, ney ve ilahilerle Ramazan ayının manevi havası yaşatıldı. İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, İl Müftüsü Muharrem Gül, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müftüleri, Müdür Mehmet Ali Öztaylan, Müdür Yardımcıları ve diğer görevliler katıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Havalar ısındı, yangınlar başladıHavalar ısındı, yangınlar başladı
Sakarya'da çalılık alanda yangın söndürüldüSakarya'da çalılık alanda yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar

"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.