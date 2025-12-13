HABER

Sudan'da BM kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli barış gücü askeri öldü

Sudan'ın Abyei bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonunun kampına düzenlenen saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı belirtildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ülkenin Abyei bölgesinde bulunan BM barış gücü kampının hedef alındığı, kamp içinde ve çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralanan 8 askere tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

BM barış gücü bünyesindeki diğer birliklerle güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alındığı bilgisi verilen açıklamada, Abyei'deki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

