Sudan'daki çatışmaların durumu: 4. yılına girdi

Port Ahmed Satti - Sudan'da 15 Nisan 2023'te ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar 3 yılı geçti. Hartum'un geri alınmasıyla birlikte, bazı alanlarda yaşam normale dönmeye başladı.

Ordu ve HDK arasındaki bu çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine neden oldu. 11 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Çatışmalar, Sudan ordusu ve HDK arasında sürüyor. Bu mücadeleler, birçok zorluğu beraberinde getirdi. Ekonomi, sağlık ve altyapı gibi alanlar büyük zarar gördü. Eğitim de, bu durumdan etkilenen önemli bir alan oldu. Yaklaşık 7 milyon çocuk okul dışında kaldı.

Hartum'daki çatışmalar, ordunun önemli noktaları geri almaya çalıştığı bir ortamda geçiyor. HDK, yerleşim bölgelerinde ve güç merkezlerinde varlığını sürdürüyor. Bu da çatışmaları bir şehir savaşına dönüştürüyor.

21 Mayıs 2025'te Sudan ordusu, Hartum'un kontrolünü yeniden sağladı. HDK, Kurdufan ve Darfur bölgelerine çekildi. Bu bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Ordunun kontrolü elde etmesinden sonra hükümet, Hartum'u yaşanabilir hale getirmeye başladı.

Yetkililer, enkaz kaldırma ve temel altyapıların onarımına öncelik veriyor. Ocak ayında hükümet, geçici idari başkent olarak Port Sudan'dan Hartum'a döndü. Faşir'deki durum ise karmaşık. Ordu, merkezi kontrolünü pekiştirdi ama Mayıs-Ekim 2025 döneminde Darfur'da çatışmalar yoğunlaştı.

Faşir'de HDK'nın insan yardımına engel olduğu iddiaları ön plana çıktı. 26 Ekim 2025'te HDK, bu kentin kontrolünü ele geçirdi. HDK lideri, ihlallerin yaşandığını kabul etti. Faşir'i ele geçirmesiyle, bölgedeki kontrolünü artırdı.

Darfur'daki çatışmalar, birçok insanı etkilemeye devam ediyor. Kuzey, Güney ve Batı Kurdufan eyaletlerinde de çatışmalar sürüyor. Güney Kurdufan'daki Kadugli ve Delenc şehirleri kuşatma altında. Sudan ordusu, stratejik şehirleri kurtarmayı başardı ama durum hala kritik.

Çatışmalar Etiyopya ve Güney Sudan sınırına da sıçradı. HDK, kontrol mücadelesi için çeşitli yerleşimlere saldırılar düzenliyor. İnsansız hava araçları, çatışmalarda önemli bir rol oynamaya başladı. Bu, savaşın yıpratıcı etkilerini artırdı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki insansız hava aracı kullanımına dikkat çekti. 24 Mart'ta 500'den fazla sivilin hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Savaşın dördüncü yılına girilirken, hala bir çözüm görünmüyor. Bu durum, insani krizi derinleştiriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır