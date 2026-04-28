Suikast paniğinin ortasındaki "salata adamın" gizemi çözüldü

Mehmet Hazar Gönüllü

Donald Trump'a suikast girişiminin ortasında salatasını yemeye devam eden adam sosyal medyada viral oldu. 'Salata adam' diye anılmaya başlayan Michael Glantz'in açıklaması da dikkat çekti.

Cumartesi gecesi Washington Hilton’un balo salonunda ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi nedeniyle tam bir kaos yaşanıyordu. Ancak salondaki misafirler korunmak için yere yatarken koltuğunda oturup burrata salatası yiyen biri hiç oralı olmadı.

SIRA DIŞI GÖRÜNTÜ

Creative Artists Agency’nin önde gelen menajerlerinden ve Beyaz Saray muhabirleri yemeğinin konuklarından biri olan Michael Glantz, balo salonunun dışından gelen silah seslerini duymasına rağmen diğer herkes gibi yere yatmadı.

"NEW YORK'TAN ALIŞKINIM"

Olayın ertesi günü kısa bir açıklama yapan Glantz, kargaşadan hiç etkilenmediğini ve neler olduğunu görmek istediğini söyledi. “Ben bir New Yorkluyum” diyen Glantz, “Siren sesleri ve sürekli hareketlilikle yaşıyoruz. Korkmadım. Yüzlerce Gizli Servis ajanı masaların ve sandalyelerin üzerinden atlıyordu ve ben de izlemek istedim” diye konuştu.

NEDEN YATMADIĞINI AÇIKLADI

Glantz, kendisine birçok işinin "Masandaki ve salondaki herkes yere yatarken sen neden yatmadın?" diye sorduğunu söyledi.

Yanıtını ise şöyle verdi: “Öncelikle, sırtım ağrıyor. Yere yatamazdım, yatsaydım, beni yerden kaldırmak için birilerini çağırmak zorunda kalırlardı. İkincisi, ben hijyen delisiyim. Yeni smokinimi kirli Hilton zeminine değdirmem imkansızdı.”

"SALATA ADAM" OLDU

Glantz'in görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken kendisine “salata adam” lakabı takıldı.

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump suikast saldırı
