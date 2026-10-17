Sular altında kalan ahırdaki hayvanların bekleyişi kamerada

Sakarya genelinde hayatı durma noktasına getiren ve derelerin taşmasıyla sele dönüşen kuvvetli yağışlar, tarım ve hayvancılık tesislerinde de hasara yol açtı.



AHIRDAKİ HAYVANLARIN BEKLEYİŞİ KAMERADA

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir ahır sel sularına teslim oldu. Taşkın nedeniyle kısa sürede sel sularıyla dolan ahırdaki onlarca büyükbaş hayvan bel seviyesine ulaşan suyun içinde mahsur kaldı. Suyun tahliye edilmesiyle ahırdaki suyun boşaldığı öğrenilirken, su birikintisinin ortasında kalan hayvanların çaresiz bekleyişleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır