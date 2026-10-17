HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sular altında kalan ahırdaki hayvanların bekleyişi kamerada

Sakarya’da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların ardından meydana gelen selin ardından Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde suyla dolan ahırda bulunan onlarca büyükbaş hayvan sular altında kalırken, hayvanların çaresiz bekleyişi kameralara yansıdı.

Sular altında kalan ahırdaki hayvanların bekleyişi kamerada

Sakarya genelinde hayatı durma noktasına getiren ve derelerin taşmasıyla sele dönüşen kuvvetli yağışlar, tarım ve hayvancılık tesislerinde de hasara yol açtı.
Sular altında kalan ahırdaki hayvanların bekleyişi kamerada 1

AHIRDAKİ HAYVANLARIN BEKLEYİŞİ KAMERADA

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir ahır sel sularına teslim oldu. Taşkın nedeniyle kısa sürede sel sularıyla dolan ahırdaki onlarca büyükbaş hayvan bel seviyesine ulaşan suyun içinde mahsur kaldı. Suyun tahliye edilmesiyle ahırdaki suyun boşaldığı öğrenilirken, su birikintisinin ortasında kalan hayvanların çaresiz bekleyişleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sular altında kalan ahırdaki hayvanların bekleyişi kamerada 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendiSakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendi
Papa XIV. Leo hastaneden taburcu edildiPapa XIV. Leo hastaneden taburcu edildi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu sel felaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.