Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Berk Akand'ın tahliyesi sosyal medyada infial yarattı

Şule Çet'in ölümü Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri olmuştu. Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden genç kızın davasında, Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand yargılanmıştı. Sanıklardan Akand, cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Akand'ın 1 ay önce tahliyesini kutladığı görüntüler ise infial yarattı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞLERDİ

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI KARARI ÇIKMIŞTI

Davanın karar duruşmasında Çağatay Aksu; cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet artı 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme daha sonra Aksu'ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti.

ARKADAŞINA 18 YIL 9 AY CEZA VERİLMİŞTİ

Aksu'nun arkadaşı Berk Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

TAHLİYESİNİ KUTLADIĞI GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada paylaşıma giren bir fotoğraf ise adeta infial yarattı. Akand'ın yaklaşık 1 ay önce tahliyesini kutladığı görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi.

"7 YIL 3 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞ"

Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan gazeteci Alican Uludağ, "Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara "cesaret" veriyor" dedi.

Avukat Deniz Akbıyık ise "Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. Katından atılarak öldürülmesiyle ilgili davada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, cinayet ve cinsel saldırı suçlarından 2019 yılında ceza almışlardı.

"1 AY ÖNCE TAHLİYESİNİ KUTLAMIŞ"

Berk Akand cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. İnfaz yasasından mıdır, üst mahkeme kararından mıdır bilinmez ama Berk Akand, 1 ay önce tahliyesini kutlamış. 'Erkeklere bir iftira atılıyor hayatları kararıyor' aynen, iftirayı geç basbaya kanıtlı, tecavüz edilip öldürülen bir kadın bile hayatını karartmaya yetmemiş. Bir de 18 yıl 9 ay ceza almış hali bu. Birkaç sene sonra elini kolunu sallayarak kutlama yapıyor" ifadelerini kullandı.

