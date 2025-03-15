Süleyman Soylu Almanya'da konuştu: 'Türkiye pasaportu en kıymetli pasaport olacak"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye’nin Suriyelilere sahip çıktığını belirterek,“Bizim yaptığımız insanlıktı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana sınırımızın hemen yanında ve ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bunun üzerinden faşizanlık üretmeye çalıştılar. Irkçılık üretmeye çalıştılar. Bizim medeniyetimizde ırkçılık yoktur. Bizim medeniyetimizde e yabancı düşmanlığı yoktur” dedi. Türkiye’nin zorluklarla da karşılaştığına işaret eden Soylu, ”Bu millet büyük bir millettir. Sırtımızı dönmedik. Tayyip Erdoğan'a defalarca dediler ki bunlar yüzünden seçimi kaybedeceksin. Ama inancı vardı ve o inanç çerçevesinde o insanları oraya ölmeye göndermedi” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUSA İHTİYAÇ DUYDUĞUNU BELİRTTİ"

Türkiye’nin önemli mesellerinden birinin nüfus konusu olduğunu aktaran Soylu, Türkiye’nin nüfusa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gençlere güvendiğini ifade eden Soylu, “Bugün gençlerimizin bizden daha çok bilgin, bizden daha çok dünyayı iyi tanıdığı, Bizden daha çok ailelerini iyi bildiği, bizden daha çok medeniyetimizi iyi bildikleri, bizden daha çok dünyada ne olup ne olmadığını daha iyi tahmin ettikleri, anladıkları, anlaştıkları bir noktada olduklarına inananlardanım” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’daki gençlerin önemli görevleri bulunduğunu aktaran Soylu, “Siz yerinizi bellemişsiniz. Burada çok önemli görevleriniz var. Değerlerinize sahip çıkacaksınız. Çıktığınız belli oluyor. Allah'a şükürler olsun” diye konuştu. Gençlere yaptıkları işleri en iyi şekilde yapmaları çağrısında bulunan Soylu, “Siz eğer öğretmenseniz en iyi öğretmen olacaksınız. Eğer esnafsanız en iyi esnaf olacaksınız. Eğer anneyseniz en iyi anne olacaksınız. En iyi çocuğunuzu yetiştireceksiniz. Eğer iş kadın iseniz en iyi iş kadın olacaksınız. Eğer bir sivil toplum örgütündeyseniz en iyi farkındalığı, faydalılığı ortaya koyacaksınız. Bizim sekiz on yıla daha ihtiyacımız var. Ondan sonra hiç merak etmeyin” dedi.

"İNŞALLAH 6-8 YIL İÇERSİNDE O İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Soylu, Türkiye’nin uçak motoruna ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yok bize Eurofighter'ı verecekler mi? Yok F-16'larımızı revize edecekler mi? Yok F35 problemleri çıkaracaklar mı? İnşallah altı sekiz yıl içerisinde o işi bitireceğiz. Birisine saldırmak için değil. Bize saldıranlara caydırıcılık ortaya koyabilmek için” değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı olarak göreve geldiğinde bir saat insansız hava aracı (İHA) uçuşu yapılmadığını, ancak görevi bıraktığı gün ise yılda 50 bin saat İHA uçuşu gerçekleştiğini anlatan Soylu şöyle konuştu:

“Türkiye bambaşka bir noktaya geldi ve göreceksiniz Avrupa bugün kendisine ait savunma ve güvenlik altyapısı oluşturmaya çalışıyor. Gelecekler bize hiç merak etmeyin, Teknolojilerimiz, nasıl yaptığımıza, nasıl ettiğimiiz. Çünkü dünyada bu konuda sürekli terörle mücadele eden ve bütün terör örgütlerinin sadece PKK/PYD de değil, DEAŞ dahil olmak üzere, FETÖ dahil üzere, birçok terör örgütünü tasfiye etme kabiliyetine sahip olan bir devletiz. O açıdan terörsüz Türkiye bizim açımızdan çok önemlidir.”

"TÜRKİYE'NİN PASAPORTU EN KIYMETLİ PASAPORT OLACAK"

Gençlerden endişe etmemelerini isteyen Soylu, baskıların hepsinin aşılacağını, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın huzura kavuşacağını ve Türkiye'nin pasaportunun en kıymetli pasaport olacağını kaydetti.



Kaynak: DHA