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Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

KKTC'deki en büyük bahis mafyası olarak bilinen Halil Falyalı'nın elinde birçok siyasetçiye ait kasetlerin olduğu iddia edilmişti! Bu iddialar sonrası resmi makamlardan jet hızıyla yalanlamalar geldi! Dışişleri Bakanlığı’nın ardından Süleyman Soylu’dan da “Namusuzlara Duyurulur” mesajıyla sert bir açıklama geldi.

Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Kıbrıs medyasında çıkan Halil Falyalı ve Özge Falyalı hakkında çıkan haberler sonrası dün gece Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu sabah da Süleyman Soylu’dan sert bir yalanlama mesajı geldi.

Süleyman Soylu, “Namussuzlara duyurulur” diyerek söze başladı ve iftiraları başlatanlar kadar yayanların da şereften yoksun olduğunu ifade etti.

Görev dönemi boyunca devlete şerefiyle hizmet ettiğini dile getiren Soylu, “Görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika’dan İngiltere’ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan, “ağıza dahi alınmayacak” düzeydeki adice dedikodular, bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir.” dedi.

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ESKİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: "HAYAL ÜRÜNÜ İFTİRALARI ATANLARA OPERASYON ÇOCUĞU DEDİK HAKLI ÇIKTIK"

"Bizi kendinizle karıştırmayın.

Onursuz, hırsız, ahlaksız, katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek…

Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!

Yıllardır her fırsatta sistematik biçimde iftira atan ve karalama yapanlara, bugünkü yolsuzluğu örtme çabası içinde hedef saptırmaya çalışanlara sesleniyorum:

Kuzey Kıbrıs’ta işlenen bir cinayeti, devletimiz tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirmiştir. Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz “operasyon çocuğu” dedik, haklı çıktık.

Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir.

Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar, hukuk önünde en ağır biçimde hesap vereceklerdir.

Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız.

Son söz:

Namusumuzu yolda bulmadık.
Hayatımın sonuna kadar bu namussuzların peşinde olacağımı herkes bilsin."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Dışişleri Bakanlığı da resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı. KKTC merkezli yayın organında yer alan bir haberde Hakan Fidan'a yönelik iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ayrıca somut delile dayanmayan bu asılsız iddialarla ilgili yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Hakan Fidan
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