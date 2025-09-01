HABER

Süleyman Soylu o soruya yanıt verdi: 'Böyle liderler 100 yılda bir gelir! Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyaç var'

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı bir YouTube programında soruları yanıtlayan Soylu, 'Erdoğan sonrası dönem' hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Adem Metan’ın YouTube programında soruları yanıtladı. Programın 5. bölümünde Soylu’ya, "Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor" sorusu yöneltildi. Soylu kendisine yöneltilen bu soruya, "Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim" cevabında bulundu. İşte tüm detaylar!

"ERDOĞAN'A 6-8 YIL DAHA İHTİYAÇ VAR"

Bahse konu YouTube programına ilişkin tanıtım fragmanını gazeteci Adem Metan paylaştı.

Fragmanda Soylu'nun, "Böyle liderler 100 yılda bir gelir. Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyaç var. Bunu açık şekilde müşahede ediyoruz" dediği görüldü.

Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında. Türkiye kendi uçağını yapmalıdır. Kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Ve aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Bu sağlanmalıdır. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunu açıkça söylüyorum. Tayyip Erdoğan olmazsa bunu Türkiye'ye bunu tamamlatmazlar. Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ya rezil olurdu ya esir olurdu. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim"

