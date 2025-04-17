Süleyman Soylu, Turgut Özal'ı mezarı başında andı: "Devlet hayatına derin izler bıraktı"

Turgut Özal, 13 Ekim 1927 yılında Malatya'da doğdu. 17 Nisan 1993 yılında ise geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Bugün Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Süleyman Soylu, Özal'ın mezarı başında anma gerçekleştirdi.

İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN ÖZAL MESAJI

"Türkiye’de her zaman sıcak bir tartışma vardır: Bürokrattan siyasetçi olur mu? Tabii ki olur.

Rahmetli Özal, bürokrasiyi geçmişinde bırakmayı bilmiş; birikimiyle güçlü bir siyasetçi ve devlet adamı olmuştur.

Rahmetli Demirel, Rahmetli Türkeş, Rahmetli Erbakan…

Hepsi bürokrasiden gelmişlerdi.

Ve hepsi, Türkiye’nin zor zamanlarında bürokratik kimliklerini geçmişte bırakıp, bürokratik tecrübelerini Türkiye siyaseti için değerlendirmişlerdi.

Türkiye’nin genç bürokrasisine önerim şudur:

Siyaset kutsal bir iştir. Günü gelir, birikiminizi siyasette değerlendirmek isterseniz; hakiki bir siyaset için bürokrasi gömleğini tamamen çıkarmanız ilk şarttır.

İki gömleği taşımak mümkün değildir.

Yani, iki kaşıkla yemek yenmez.

Bu vesileyle, “Türkiye’nin Tonton Amcası”, az zamanda Türkiye siyasetine, devlet hayatına derin izler bırakan, yeni yollar açan Turgut Özal’ı rahmetle yâd ediyorum.

Allah mekânını cennet eylesin."