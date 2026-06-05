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Sultangazi'de feci kaza: Motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü

Sultangazi'de motosikletiyle seyir halinde olan Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25), otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de feci kaza: Motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sultangazi de feci kaza: Motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü 1

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi de feci kaza: Motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü 2

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sultangazi de feci kaza: Motosiklet alev alev yandı genç kadın öldü 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA

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Sultangazi
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