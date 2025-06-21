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Evlat zulmü! Annesine dakikalarca kabusu yaşattı... Çevredekiler seyretmekle yetindi

Sultangazi'de, bir kişi sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Evlat zulmü! Annesine dakikalarca kabusu yaşattı... Çevredekiler seyretmekle yetindi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

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ANNESİNİ SOKAK ORTASINDA TEKMELEMEYE BAŞLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı. Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı.
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Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMEDEN OLAYI İZLEDİ

Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultanbeyli darp anne
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