Sultangazi’de kamyonun sıkıştırdığı otomobil refüje çıktı: 1 Yaralı

İstanbul Sultangazi’de seyir halindeki kamyonun sıkıştırdığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton refüje çıktı. Olay sonrası sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otomobil içinde bulunan ve boynundan yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Habibler Arnavutköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen kamyon sürücüsü otomobili sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü beton refüje çıkarak askıda kalırken, sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olayda otomobil içinde bulunan yaşlı bir kadın yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Boynundan yaralandığı öğrenilen yaşlı kadın, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Seyir halinde iken kazayı fark ettiğini belirten Burhan Biricik, "Seyir halindeydik, sol taraftaki kamyonun taksiyi sıkıştırdığını fark ettik. Bir anda zaten orta refüje çıktı. Arabadan dumanlar çıkmaya başladı o anda. Panik hâlindeydi, hava yastıkları zaten açılmıştı. Yaşlı bir teyzemiz boynundan yaralandı. Etraftaki insanlar yardımcı oldular. Yolun kenarına aldık ve ambulans çağırdık. Ambulans da gelip müdahalesini yaptı. Şu anda hâlen müdahalesi devam ediyor" dedi.
Yaşanan olayda bir kişi boynundan yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde sürücülerin tartıştığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştıkları, sağlık ekiplerinin ise yaşlı kadına müdahale ettikleri görülüyor.

Sultangazi
