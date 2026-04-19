Sümbül Dağı’nda tehlike devam ediyor: Çığ yolu kapattı

Hakkari’deki Sümbül Dağı’ndan Zap Vadisi’ne çığlar inmeye devam ediyor. Süzülerek ilerleyen çığın Zap Vadisi’ne doğru akmaya devam ettiği gözlemlendi.

Hakkari'nin 3484 rakımlı Sümbül Dağı zirvesinde meydana gelen çığ, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ: SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Zirveden kopan kar kütlesinin hızla aşağı doğru ilerlediği anlarda, bölgede bulunan sürücüler güvenlik amacıyla araçlarını durdurarak bir süre bekledi. Vatandaşların Hakkari-Çukurca kara yolu istikametinde ilerleyen sürücüleri "geliyor" diyerek uyardığı görüldü. Süzülerek ilerleyen çığın Zap Vadisi’ne doğru akmaya devam ettiği gözlemlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pezeşkiyan: "Silahlı kuvvetlerin performansı analizcileri şaşırttı"Pezeşkiyan: "Silahlı kuvvetlerin performansı analizcileri şaşırttı"
Aydın'da seyir halindeki otomobil alev aldıAydın'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hakkari Çığ
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

