Sumud Filosu'nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler

Dünyanın yakından takip ettiği ve Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail daha önce diğer gemilere müdahale ettiği alana girildi. Filoda yüksek alarm verildi ve gönüllüler can yeleklerini giydi. Filonun yakınında İsrail gemisi olduğu belirtildi.

Ufuk Dağ

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun, 'Yüksek riskli bölgeye girdikleri' açıklandı.

Sumud Filosu nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler 1

DAHA ÖNCE SALDIRI YAPILAN BÖLGEYE GİRİLDİ

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı.

Sumud Filosu nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler 2

YÜKSEK ALARMA GEÇİLDİ

Ayrıca, filonun 'yüksek alarm' durumuna geçtikleri ve gönüllülerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

Sumud Filosu nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler 3

TACİZ BAŞLADI

Gemideki gönüllüler, filonun yakınında İsrail Donanması'na ait geminin olduğunu ve zaman zaman insansız hava araçları ile taciz edildiklerini belirtti. (DHA)

Sumud Filosu nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler 4

Anahtar Kelimeler:
İsrail Sumud Filosu
