Sumud Filosu'nda alarma geçildi! Riskli bölgeye girildi, can yeleklerini giydiler

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun, 'Yüksek riskli bölgeye girdikleri' açıklandı.

DAHA ÖNCE SALDIRI YAPILAN BÖLGEYE GİRİLDİ

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı.

YÜKSEK ALARMA GEÇİLDİ

Ayrıca, filonun 'yüksek alarm' durumuna geçtikleri ve gönüllülerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

TACİZ BAŞLADI

Gemideki gönüllüler, filonun yakınında İsrail Donanması'na ait geminin olduğunu ve zaman zaman insansız hava araçları ile taciz edildiklerini belirtti. (DHA)