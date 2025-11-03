HABER

Süper bilgisayar nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Teknolojinin günden güne gelişmesiyle elektronik cihazlar da hem görüntü hem de işlev açısından gelişmeye devam etmektedir. Hem donanımsal hem de yazılımsal gelişmeler ile kendinden bir öncekinin bir üst versiyonu olarak üretilen bilgisayar türlerinin boyutları küçüldükçe işlevleri büyümektedir.

Ferhan Petek

İlk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana oldukça büyük bir gelişme gösteren bilgisayarlar, günümüzde eskisinden çok daha hızlı, çok daha fazla işleve sahip ve boyut olarak da önceki versiyonlarından daha küçük olarak üretilmeye başlanmıştır. Akıllı bilgisayarların üretim sistemlerinde ayrıca yapay zeka teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Geleceğin bilgisayarları DNA bilgisayarları, kuantum bilgisayarları, optik bilgisayarlar, sanal gerçeklik cihazları, giyilebilir bilgisayarlar ve süper bilgisayarlar olarak öne çıkmaya başlamıştır.

Süper bilgisayar nedir?

Süper bilgisayarlar ya da orijinal ismi ile süper computerler yüksek işlem gücü ve birçok fonksiyonu ile herhangi bir zamanda bulunan en hızlı yüksek performanslı bilgisayarları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bilgisayarlar daha büyük depolama kapasitelerine sahip oldukları gibi herhangi bir bilgisayardan en az on kat kadar daha yüksek bilgi işlem hızına sahiptir.

Yoğun hesaplamalara gerek duyulan süper bilgisayarlar tıbbi görüntüleme, nükleer silahlar, reaktörler, kriptoloji ve benzeri fiziksel olayları açıklayabilmek ve çözümlemek, yeni tasarımlar üretebilmek için sayısal modellerin test edilmesinde de kullanılabilmektedir. Süper bilgisayarların sahip olduğu özelliklerden bazıları şunlardır:

  • İnsanların hayal gücünden dahi hızlı oldukları savunulur.
  • Aynı anda yüzden fazla sayıda kullanıcıyı destekleyebilmektedir.
  • Birçok insan ayı anda süper bilgisayarlarda çalışabilir.
  • Her türden iş yapabilecek kapasiteleri bulunur.
  • Maliyetleri çok yüksek olur.
  • Büyük bir depolama kapasitesine sahiptirler.
  • İşlemcileri çok yüksek hesaplama hızlarını destekler.
  • Mantıksal ve aritmetiksel işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirirler.

Kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan süper bilgisayarlar zamandan ve paradan tasarruf sağlama özelliğine sahiptirler. Birçok işletim sistemini çalıştırabilme özelliğine de sahip olan süper bilgisayarlar çok hızlı oldukları için kolayca şifre çözebilirler. On bin işlemciye sahip olan süper bilgisayarlar birden fazla CPU’ya da sahiptirler. Öte yandan fazla elektrik harcarlar ve kurulabilmeleri için çok fazla ve geniş bir alana gereksinim duyarlar.

Süper bilgisayar hangi alanlarda kullanılır?

Süper bilgisayarların kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Film çekimi
  • Hava durum birimi
  • Bilimsel araştırma bölümü
  • Mağazaların veri tabanları
  • Askeri ve savunma alanları
  • Çevre ve hava kontrol sistemleri
  • Dijital oyunlar
  • Veri şifrelemeleri
  • Veri madenciliği
