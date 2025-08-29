HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şüpheli ev sahibi öğretmen, ölen kiracısını '500 TL' için darbetmiş

Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen şahıs yayla evindeki kiracısını 500 TL'lik arızalı şofben parası tartışmasında darbetti. Yaralanıp evine giden kiracı hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı.

Şüpheli ev sahibi öğretmen, ölen kiracısını '500 TL' için darbetmiş

Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Yener R., 4 yıldır kiracısı olan 70 yaşındaki Hüseyin Başak’tan şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener R. ve eşi, 3 çocuk babası Başak’ı sopa ve demir levye ile darbetti. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanılığı ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak’ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte araçla kaçan şüphelinin ilçedeki meslek lisesinde daha önce müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, şimdi ise öğretmenliğe geçtiği öğrenildi.
Şüpheli öğretmen ve eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandıİstanbul'da korkutan patlama: 2 kişi yaralandı
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.