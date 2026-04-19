Şüpheli kocanın peşine düşüldü! Genç kadın kilitli evde korkunç halde bulundu

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı. Eşini 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitleyen şüpheli şahsın peşine düşüldü.

Sivas’ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitledi. İtfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİLİTLİ EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E'nin (28) bıçakla yaraladığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan'dan "İslam karşıtı ittifak" çıkışıBakan Fidan'dan "İslam karşıtı ittifak" çıkışı
Türkiye genelinde alarm! Birçok bölgede hayat durabilirTürkiye genelinde alarm! Birçok bölgede hayat durabilir

Anahtar Kelimeler:
Sivas boşanma bıçak
En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

