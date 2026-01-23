Sürekli grip oluyorsanız dikkat! Nedeni bu vitamin eksikliği olabilir

İngiliz bilim insanları, şiddetli D vitamini eksikliği bulunan bireylerin, yeterli D vitamini düzeyine sahip kişilere kıyasla solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatırılma riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca, 1 ila 4 yaşındaki çocuklar ile koyu tenli bireyler başta olmak üzere eksiklik riski taşıyan grupların, yıl boyunca günlük D vitamini takviyesi kullanmasının önemine dikkat çekildi.
Araştırmayı değerlendiren Uzm. Dr. Ali Vardar, önceki çalışmaların D vitamini eksikliğini COVID-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonları riskindeki artışla ilişkilendirdiğini belirterek D vitamininin tek başına bir "virüs öldürücü" olmadığının altını çizdi.
Kış aylarında güneş ışınlarının azalmasıyla vücudun doğal D vitamini üretiminin belirgin bir şekilde düştüğünü aktaran Dr. Ali Vardar, "D vitamini, bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasında kritik rol oynar; enfeksiyonlara karşı savunmayı destekler ve iltihabi yanıtı düzenler. Bu nedenle özellikle kış döneminde D vitamini eksikliği daha sık görülür ve solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık artabilir" ifadelerini kullandı.
Uzm. Dr. Ali Vardar, "D vitamini grip ya da solunum yolu virüslerini öldürmez; ancak bağışıklık sisteminin enfeksiyona nasıl yanıt vereceğini belirleyen temel bir düzenleyicidir" dedi. Bağışıklık hücrelerinin etkili çalışabilmesi için yeterli D vitaminine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Vardar, eksikliğin enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflattığını ifade etti.
D vitamini takviyesinin kullanım şeklinin önemine dikkat çeken Dr. Vardar, "Etkili sonuçlar büyük ve seyrek dozlarla değil; düşük dozda ve düzenli kullanımda görülür. D vitamini düzeyi düşük olan bireylerde, kış aylarında günlük ve makul dozda alınan takviyelerin, diğer koruyucu önlemlerle uygulandığında akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olduğu görülmektedir" dedi.
Dr. Vardar, D vitamininin mutlaka kanda ölçülerek ve hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, kan düzeyinin 30-70 ng/mL aralığında tutulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu aralığın üzerine çıkılması durumunda ise aşırı kullanımın D vitamini zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Sonbahar ve kış aylarında D vitamininin günlük 10 mikrogram dozunda alınmasını gerektiğini altını çizen Dr. Vardar, d vitamini açısından zengin gıdaları da şu şekilde sıraladı:
"Yağlı balıklar: Somon, sardalya, ringa ve uskumru
Kırmızı et
Karaciğer (hamilelerin tüketmemesi önerilir)
Yumurta sarısı
Zenginleştirilmiş gıdalar: Bazı margarinler ve kahvaltılık gevrekler"
