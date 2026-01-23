Sürekli grip oluyorsanız dikkat! Nedeni bu vitamin eksikliği olabilir

İngiliz bilim insanları, şiddetli D vitamini eksikliği bulunan bireylerin, yeterli D vitamini düzeyine sahip kişilere kıyasla solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatırılma riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca, 1 ila 4 yaşındaki çocuklar ile koyu tenli bireyler başta olmak üzere eksiklik riski taşıyan grupların, yıl boyunca günlük D vitamini takviyesi kullanmasının önemine dikkat çekildi.

Araştırmayı değerlendiren Uzm. Dr. Ali Vardar, önceki çalışmaların D vitamini eksikliğini COVID-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonları riskindeki artışla ilişkilendirdiğini belirterek D vitamininin tek başına bir "virüs öldürücü" olmadığının altını çizdi.

Kış aylarında güneş ışınlarının azalmasıyla vücudun doğal D vitamini üretiminin belirgin bir şekilde düştüğünü aktaran Dr. Ali Vardar, "D vitamini, bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasında kritik rol oynar; enfeksiyonlara karşı savunmayı destekler ve iltihabi yanıtı düzenler. Bu nedenle özellikle kış döneminde D vitamini eksikliği daha sık görülür ve solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık artabilir" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK DOZDA VE DÜZENLİ KULLANILMALI

Uzm. Dr. Ali Vardar, "D vitamini grip ya da solunum yolu virüslerini öldürmez; ancak bağışıklık sisteminin enfeksiyona nasıl yanıt vereceğini belirleyen temel bir düzenleyicidir" dedi. Bağışıklık hücrelerinin etkili çalışabilmesi için yeterli D vitaminine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Vardar, eksikliğin enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflattığını ifade etti.

D vitamini takviyesinin kullanım şeklinin önemine dikkat çeken Dr. Vardar, "Etkili sonuçlar büyük ve seyrek dozlarla değil; düşük dozda ve düzenli kullanımda görülür. D vitamini düzeyi düşük olan bireylerde, kış aylarında günlük ve makul dozda alınan takviyelerin, diğer koruyucu önlemlerle uygulandığında akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olduğu görülmektedir" dedi.

Dr. Vardar, D vitamininin mutlaka kanda ölçülerek ve hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, kan düzeyinin 30-70 ng/mL aralığında tutulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu aralığın üzerine çıkılması durumunda ise aşırı kullanımın D vitamini zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

D VİTAMİNİ SEVİYEMİ NASIL ARTIRABİLİRİM?

Sonbahar ve kış aylarında D vitamininin günlük 10 mikrogram dozunda alınmasını gerektiğini altını çizen Dr. Vardar, d vitamini açısından zengin gıdaları da şu şekilde sıraladı:

"Yağlı balıklar: Somon, sardalya, ringa ve uskumru

Kırmızı et

Karaciğer (hamilelerin tüketmemesi önerilir)

Yumurta sarısı

Zenginleştirilmiş gıdalar: Bazı margarinler ve kahvaltılık gevrekler"Kaynak: İHA