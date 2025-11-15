HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Sürgün başladı! İsrail basını duyurdu: Ordu itiraf etti, o ülkeye gönderdiler

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail basını çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu. İsrail, dün Güney Afrika'ya sığınan ancak pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmadığı için bir süre bekletildikten sonra ülkeye giriş izni verilen 150'nin üzerindeki Filistinliyi sürgün ettiği itirafında bulundu.

Sürgün başladı! İsrail basını duyurdu: Ordu itiraf etti, o ülkeye gönderdiler

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yerel basına yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin Güney Afrika’ya kendileri tarafından gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin üçüncü bir ülkeye kabul edileceğine onay verdiği iddia edilerek Gazze’den çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.

Sürgün başladı! İsrail basını duyurdu: Ordu itiraf etti, o ülkeye gönderdiler 1

12 SAAT BOYUNCA BEKLEDİLER

Bu iddiaya karşın üçüncü ülke isminin belirtilmemesi, İsrail’in sürgün ettiği Filistinlilerin pasaportlarına İsrail’den çıkış damgası vurulmaması ve Filistinlilerin Güney Afrika’da pasaportlarında damga olmaması sebebiyle ülkeye girişine izin vermeden önce 12 saat boyunca bekletmek zorunda kalması dikkati çekti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik 2 yıl boyunca soykırımını sürdüren ve bu sırada Filistinlileri başka ülkelere sürgün ederek etnik temizlik yapma niyetini ortaya koyan İsrail’in Başbakanlık Ofisi ile Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sürgün başladı! İsrail basını duyurdu: Ordu itiraf etti, o ülkeye gönderdiler 2

DİKKAT ÇEKEN KURULUŞ: "AL MAJD"

Haaretz gazetesinin haberinde ise 153 Filistinlinin sürgün sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çarşamba sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan İsrail tarafına getirilen Filistinlilerin otobüslerle Eilat kentindeki Ramon Havaalanı'na götürüldüğü, buradan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden bir uçağa bindirildiği ve Nairobi'den de Johannesburg'a uçtukları aktarıldı.

Yerel basına konuşan İsrailli askeri bir yetkili, "Al-Majd" isimli bir kuruluşun 153 Filistinliyi Gazze Şeridi'nden Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na otobüslerle getirdiğini, İsrail ordusunun ise Ramon Havalimanı'na kadar gruba eşlik ettiğini ileri sürdü.

Güney Afrika merkezli bazı sivil toplum kuruluşları "Al Majd" isimli sözde kuruluşun İsrail ile bağlantılı olduğunu ve Filistinlileri Gazze'den sürgün etmek için çalıştığını vurguladı.

Sürgün başladı! İsrail basını duyurdu: Ordu itiraf etti, o ülkeye gönderdiler 3

ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMİŞTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti, dün sığınma talep eden ancak pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni vermişti.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın kalacak yer temin etme sözünün ardından mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarında çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selahattin Demirtaş açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."Selahattin Demirtaş açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."
Kahramanmaraş'ta depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyorKahramanmaraş'ta depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze güney afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.