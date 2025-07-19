Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan açıklama! "İtaat etmelerini talep ediyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Süveyda'daki son durumla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı Şara, Süveyda'da son dönemde yaşanan olayların ciddi bir kırılma noktası oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu silahlı gruplar arasındaki yoğun çatışmalar, Suriye devletinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasaydı tamamen kaosa sürüklenme riskiyle karşı karşıyaydı” dedi. Suriye devletinin tüm zorluklara rağmen durumu sakinleştirmeyi başardığını ifade eden Şara, “Ne var ki, İsrail’in güney bölgelerine ve Şam’daki devlet kurumlarına yönelik açık saldırıları, ülkeyi istikrarı tehdit eden tehlikeli bir evreye itti. Bu gelişmelerin ardından, durumu yatıştırmak için Amerikan ve Arap arabuluculuk girişimleri devreye alındı” diye konuştu.

"ABLUKAYI KIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Devletin bazı bölgelerden çekilmesiyle birlikte Süveyda’daki silahlı grupların, Bedevilere ve ailelerine karşı misilleme saldırılarına giriştiğini hatırlatan Şara, “Bu saldırılar sırasında insan hakları ihlalleri meydana geldi. Bunun üzerine diğer aşiretler, Süveyda’daki Bedevi ablukasını kırmak için harekete geçti” dedi. Suriye’nin kurtarılmasından sonra devletin Süveyda’nın yanında yer aldığını, ancak bazı tarafların bu şehri ve ülkenin istikrarındaki rolünü zedeleyici davranışlar sergilediğini belirten Şara, “Dış güçlere bel bağlamak ve Süveyda’yı uluslararası çatışmalarda bir araç olarak kullanmak, Suriye halkının çıkarlarına hizmet etmez; tam tersine, krizi derinleştirir ve ülkenin birliğini tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

"İTAAT ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ"

Tarih boyunca Arap aşiretlerinin ülkenin birliğini ve istikrarını koruma konusunda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Şara, “Ancak bazı gruplar, yalnızca kendi çıkarlarını korumak için bu tehditlerle tek başlarına mücadele etmeye çalıştı. Bu tür yaklaşımlar, devletin yerini alamaz ve Suriye’nin güvenliğini sağlayabilecek yegane otorite devlettir. Devletin egemenliğini ve itibarını her alanda koruyabilecek tek güç de odur. Aşiretlere teşekkür ederken, ateşkese tam anlamıyla uymalarını ve devletin talimatlarına itaat etmelerini talep ediyoruz. Bu zor dönemde birlikteliği sağlamak ve tüm Suriye halkının geleceğini korumak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Bu süreçte üstlendikleri rol için ABD’ye teşekkür eden Şara, Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin’in de kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Şara, “Köklü bir geçmişe sahip Dürzi toplumu, küçük bir grubun bu toplumu temsil etmeyen davranışlarına kaymış olması nedeniyle toptan mahkum edilemez. Süveyda, hala Suriye devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Dürziler, Suriye’nin ulusal yapısının temel unsurlarından biridir” ifadelerini kullandı.

Son aylardaki gelişmelerin, Süveyda halkının tüm kesimleriyle devletin yanında durduğunu ve bölünme planlarını reddettiğini açıkça gösterdiğini ifade eden Şara, “Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürmektedir ve hak ihlallerinde bulunan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır. İhlaller, ister Süveyda’dan ister başka bölgelerden kaynaklansın, bunlardan uzak durduğumuzu açıkça ifade ediyor, adaletin sağlanmasının ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguluyoruz” dedi.

Şara, bu kritik dönemde sağduyunun ve bilgeliğin ön plana çıkması gerektiğini belirterek, “Suriye devletinin gücü, halkının birliğinden, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin sağlamlığından ve ulusal çıkarlarının bütünlüğünden gelmektedir” diye konuştu.