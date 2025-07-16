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Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırmamız gerek'

Orta Doğu'da tansiyon yine tavan yaptı. İsrail bu kez de Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırdı. Başkentte kritik yerler vuruldu. Bununla da yetinmeyen İsrail, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için açık açık suikast çağrısı yaptı. İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 6’ya, yaralı sayısı ise 28’e yükseldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırmamız gerek'

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! Ortadan kaldırmamız gerek 1

"ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki görüntülerin şok edici olduğunu ileri sürdü. Suriye ordusunun Dürzileri aşağıladığını savunan Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Dürzi vatandaşlarını sevdiğini belirten Ben-Gvir, Cumhurbaşkanı Şara'yı kastederek "Ortadan kaldırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! Ortadan kaldırmamız gerek 2

"HAMAS GİBİ DAVRANIYORSA HAMAS'TIR"

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de dün "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır." diyerek Şara'ya suikast çağrısında bulunmuştu. Öte yandan İsrail’in Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 6’ya, yaralı sayısı 28’e yükseldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için açık açık suikast çağrısı! Ortadan kaldırmamız gerek 3

SURİYE'DE NE OLDU?

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail suikast Ahmed Şara
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