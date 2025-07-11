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Suriye’de devam eden orman yangını Türkiye sınırına ulaştı: Ekipler teyakkuzda!

Suriye’nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Sınır hattında devam eden ve zaman zaman Türkiye tarafına geçen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Suriye’de devam eden orman yangını Türkiye sınırına ulaştı: Ekipler teyakkuzda!

Suriye’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde bir süre önce başlayan orman yangınını söndürmek için Türkiye’den de destek ekip gitmişti. Günlerdir devam eden orman yangınında alevler, ülkenin en güneyinde bulunan Hatay’ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı.

Suriye’de devam eden orman yangını Türkiye sınırına ulaştı: Ekipler teyakkuzda! 1

HATAY'DA EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE BEKLİYOR

Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar. Günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.

Suriye’de devam eden orman yangını Türkiye sınırına ulaştı: Ekipler teyakkuzda! 2

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay orman yangını
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